Roma, Gasperini: “Qualificazione in Champions e Genoa salvo? Sarebbe una doppia gioia”
Le parole dell’allenatore Gian Piero Gasperini intervistato da Il Secolo XIX in vista della partita di campionato contro il Genoa
La 28esima giornata di Serie A mette in programma la sfida del Ferraris fra Genoa e Roma, un incrocio particolare per i due allenatori che incontrano le loro ex squadre. Daniele De Rossi è oggi sulla panchina dei rossoblù dopo una lunga carriera in giallorosso, mentre Gian Piero Gasperini, alla guida della Roma da questa stagione, è stato l’allenatore del Grifone tra il 2006 e il 2010 e poi dal 2013 al 2016.
Proprio dal rapporto fra Gasperini e il Genoa si è aperta l’intervista rilasciata al Secolo XIX: “Cosa penserò quando uscirò dal tunnel? A quell’applauso che i tifosi genoani mi riservarono quando tornai qui per la prima volta da avversario. In quel momento ero l’allenatore del Palermo, quell’applauso mi emozionò e mi commosse. Lo metto tra le più grandi soddisfazioni della mia carriera. Al Genoa ho vissuto otto anni belli e intensi, a quel club e quei tifosi sono rimasto molto legato. E c’è sempre un po’ di rimpianto per quello che ancora di più si sarebbe potuto fare. È andata così, quello che abbiamo ottenuto resta incancellabile“.
Ha poi parlato della gara di domenica: “Roma e Genoa sono due squadre in salute, sono cresciute e stanno lottando ognuna per i propri obiettivi con l’ambizione di potercela fare. Se lo meriterebbero entrambe. E so che la gara di domenica sarà molto dura, perché il Genoa sta bene, gioca un calcio di qualità e conosco la pressione che quello stadio può mettere sugli avversari”.
L’allenatore giallorosso ha continuato: “Mi piace veder giocare il Genoa, soprattutto in casa è protagonista sempre di gran belle partite che mi guardo con grande soddisfazione. Merito dell’allenatore, dei giocatori e merito di uno stadio che è quasi sempre pieno e che sa trasmettere alla propria squadra una carica enorme”.
Gasperini: “Baldanzi infortunato? Mi spiace molto”
Nel corso dell’intervista Gasperini si è espresso su due giocatori che nel mercato invernale hanno fatto il percorso opposto: Baldanzi, passato dalla Roma al Genoa, e Venturino, arrivato in giallorosso dopo il percorso nelle giovanili rossoblù. L’allenatore ha dichiarato: “Baldanzi infortunato? Mi spiace molto, perché nelle ultime partite stava dimostrando tutto il suo valore. Ha avuto un lungo periodo in cui non ha avuto problemi fisici, poi tra dicembre e gennaio è incappato nell’influenza e in un infortunio muscolare che lo hanno frenato”.
Su Venturino: “È un ragazzo che ha delle qualità importanti, ci torneranno molto utili. Ha già avuto spazio, se lo è meritato e deve continuare così”. Infine Gasperini ha concluso: “Il campionato è ancora lungo e gli obiettivi non sono facili, c’è tanta concorrenza. Ma sono convinto che entrambe abbiano le qualità per riuscire a raggiungerli. Roma in Champions League e salvezza per il Genoa? Per me sarebbe una doppia gioia“.