Le parole dell’allenatore Gian Piero Gasperini intervistato da Il Secolo XIX in vista della partita di campionato contro il Genoa

La 28esima giornata di Serie A mette in programma la sfida del Ferraris fra Genoa e Roma, un incrocio particolare per i due allenatori che incontrano le loro ex squadre. Daniele De Rossi è oggi sulla panchina dei rossoblù dopo una lunga carriera in giallorosso, mentre Gian Piero Gasperini, alla guida della Roma da questa stagione, è stato l’allenatore del Grifone tra il 2006 e il 2010 e poi dal 2013 al 2016.

Proprio dal rapporto fra Gasperini e il Genoa si è aperta l’intervista rilasciata al Secolo XIX: “Cosa penserò quando uscirò dal tunnel? A quell’applauso che i tifosi genoani mi riservarono quando tornai qui per la prima volta da avversario. In quel momento ero l’allenatore del Palermo, quell’applauso mi emozionò e mi commosse. Lo metto tra le più grandi soddisfazioni della mia carriera. Al Genoa ho vissuto otto anni belli e intensi, a quel club e quei tifosi sono rimasto molto legato. E c’è sempre un po’ di rimpianto per quello che ancora di più si sarebbe potuto fare. È andata così, quello che abbiamo ottenuto resta incancellabile“.

Ha poi parlato della gara di domenica: “Roma e Genoa sono due squadre in salute, sono cresciute e stanno lottando ognuna per i propri obiettivi con l’ambizione di potercela fare. Se lo meriterebbero entrambe. E so che la gara di domenica sarà molto dura, perché il Genoa sta bene, gioca un calcio di qualità e conosco la pressione che quello stadio può mettere sugli avversari”.

L’allenatore giallorosso ha continuato: “Mi piace veder giocare il Genoa, soprattutto in casa è protagonista sempre di gran belle partite che mi guardo con grande soddisfazione. Merito dell’allenatore, dei giocatori e merito di uno stadio che è quasi sempre pieno e che sa trasmettere alla propria squadra una carica enorme”.

Gasperini: “Baldanzi infortunato? Mi spiace molto”

Nel corso dell’intervista Gasperini si è espresso su due giocatori che nel mercato invernale hanno fatto il percorso opposto: Baldanzi, passato dalla Roma al Genoa, e Venturino, arrivato in giallorosso dopo il percorso nelle giovanili rossoblù. L’allenatore ha dichiarato: “Baldanzi infortunato? Mi spiace molto, perché nelle ultime partite stava dimostrando tutto il suo valore. Ha avuto un lungo periodo in cui non ha avuto problemi fisici, poi tra dicembre e gennaio è incappato nell’influenza e in un infortunio muscolare che lo hanno frenato”.

Su Venturino: “È un ragazzo che ha delle qualità importanti, ci torneranno molto utili. Ha già avuto spazio, se lo è meritato e deve continuare così”. Infine Gasperini ha concluso: “Il campionato è ancora lungo e gli obiettivi non sono facili, c’è tanta concorrenza. Ma sono convinto che entrambe abbiano le qualità per riuscire a raggiungerli. Roma in Champions League e salvezza per il Genoa? Per me sarebbe una doppia gioia“.