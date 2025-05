Sempre più vicino l’accordo tra la Roma e Gasperini: la foto dell’incontro

Siamo nelle fasi decisive per l’arrivo di Gian Piero Gasperini sulla panchina della Roma. Come vi avevamo anticipato, è già iniziato il conto alla rovescia per la chiusura.

Era in programma un incontro tra l’allenatore, la proprietà e la dirigenza giallorossa, che si è tenuto nella giornata di oggi, giovedì 29 maggio, come mostrato da Radio Manà Manà Sport Roma.

Nell’incontro si è parlato per definire i dettagli del progetto tecnico e per discutere per quanto riguarda l’accordo economico prima della firma.

Con Gasperini e Friedkin, erano presenti anche Claudio Ranieri e il ds Florent Ghisolfi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Radio Manà Sport Roma (@radiomanasportroma)

Roma-Gasperini, si lavora per chiudere

Come vi stiamo raccontando negli ultimi giorni, la Roma è fiduciosa che Gian Piero Gasperini possa essere l’uomo giusto per aprire un ciclo in panchina. Non a caso, gli uomini della proprietà e della dirigenza giallorossa erano tutti presenti all’incontro con l’allenatore. Tra questi anche Claudio Ranieri, che lascia un’eredità pesantissima.

Nella prima foto con Gasperini è ritratto il ds Ghisolfi, insieme a Claudio Bisceglia, interprete del club. Dimostrazione della presenza anche di Friedkin in prima persona. Intanto, l’Atalanta sta già ragionando sul successore di Gasperini (qui i dettagli), che comunicherà a Percassi la volontà definitiva di lasciare i bergamaschi dopo aver chiuso con la Roma.