Roma, Gasperini: “Quando si gioca di frequente bisogna dimenticare in fretta”

La Roma cerca la terza vittoria consecutiva in campionato. Dopo la sconfitta per 1-0 contro il Lille in Europa League, i giallorossi vogliono tornare al successo contro la Fiorentina.

Al Franchi, i ragazzi di Gasperini affronteranno i viola, con questi ultimi in cerca del riscatto. La squadra di Stefano Pioli sta attraversando un avvio di stagione complicato con 3 punti in 5 partite.

A pochi minuti dalla sfida odierna, l’allenatore giallorosso ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Gasperini ha esordito parlando della partita contro il Lille: “Quando si gioca frequentemente bisogna pensare subito alla successiva. C’è rammarico, avremmo potuto pareggiare, siamo entrati subito in modalità Fiorentina. Siamo pronti”.

Roma, le parole di Gasperini

L’allenatore della Roma ha scelto Baldanzi per la partita: “Sta bene, in allenamento fa ottime cose. Può essere la partita giusta, Dybala è tornato ad allenarsi venerdì dopo alcune assenze. Vedremo cosa potrà succedere”.



Sulla questione rigoristi: “Chiederemo di tirare 3 calci d’angolo, l’altra sera magari con 9 angoli avremmo segnato. Abbiamo rigoristi, Dovbyk va recuperato anche in questo, Dybala e Pellegrini sono specialisti ma ci sono anche Cristante e Kone. Speriamo ci diano un rigore”.

La Roma sfida la Fiorentina nel match di domenica 5 ottobre alle ore 15:00 dell’Artemio Franchi.