Roma, Gasperini: “Non partecipo alle discussioni sullo Scudetto. Dybala cresciuto psicologicamente”

Gian Piero Gasperini, allenatore Roma (Imago)

Le parole dell’allenatore della Roma Gian Piero Gasperini nella conferenza stampa in vista di Milan-Roma

Rispettivamente la quarta e la seconda della classe si sfidano nella decima gioranta di Serie A: a San Siro è tempo di Milan-Roma.

Squadre che arrivano da un buon inizio di stagione, che le ha viste restare dall’inizio nelle prime posizioni del campionato.

I rossoneri hanno rallentato nelle ultime quattro gare, ottenendo tre pareggi e una vittoria. Dall’altro lato, i giallorossi arrivano da due successi consecutivi dopo la sconfitta subita contro l’Inter.

Squadre in campo domenica 2 novembre alle 20:45: intanto, l’allenatore della Roma Gian Piero Gasperini ha così presentato la gara contro il Milan in conferenza stampa.

Roma, le parole di Gasperini in vista del Milan

L’allenatore della Roma ha dichiarato: “I problemi di Dybala sono sempre stati gli infortuni, soprattutto recentemente. Lui ha tutte le qualità, non solo tecniche, di alto livello, anche perché altrimenti non avrebbe raggiunto certi traguardi. La continuità è dettata dal fatto che non essendoci infortuni di mezzo si è allenato bene, in questo momento ha superato anche psicologicamente le sue difficoltà. Deve avere dentro di sé la voglia di fare una stagione come quelle che faceva anni fa“.

Per poi commentare su alcuni singoli: “Io non partecipo alle discussioni sullo Scudetto, penso solo alla Roma e a come si rapporta al Milan. Entrambe abbiamo avuto un’ottima partenza. Posso condividere che l’Inter e il Napoli sono partite con i favori e hanno qualcosa in più, però per il resto il nostro obiettivo è quello di misurarci con squadre di valore. È una bella occasione arrivare a San Siro e giocare questo tipo di partite”.

Gasperini ha poi commentato: “In termini di punti è difficile che si possa dare qualcosa in più, mentre in termini di squadra il lavoro quotidiano è la cosa più importante. Il mio obiettivo è cercare di migliorarci e coinvolgere tutti i giocatori, per costruire una squadra che migliorando il proprio calcio possa essere sempre più competitiva. Speriamo di riuscire a fare punti efficaci”.

“Modric è un giocatore straordinario, che si sa muovere e sa occupare diverse zone del campo, quindi non è facilmente limitabile. Noi dobbiamo pensare al nostro tipo di gara”.

Sugli attaccanti ha dichiarato: “Dovbyk è in crescita, se lui sta bene fisicamente anche sotto l’aspetto tecnico fa di più. L’altra sera ha fatto un bel gol, ha avuto occasioni anche nelle ultime partite quindi questo è un buon segnale. Ferguson ha una distorsione alla caviglia che lo costringe a saltare una settimana o due. Per Bailey abbiamo accelerato un po’, per me ha fatto una buona prestazione contro il Sassuolo e questo mi ha spinto a portarlo in panchina contro il Parma, non pensavo di doverlo fare entrare così tempo. Lui arriva da diversi mesi di inattività, magari ha fatto fatica a recuperare ma è completamente guarito”.

E per concludere, su Soulé: “Sta facendo bene, è l’attaccante che sta giocando di più e anche per questo a volte esce. Le sue prestazioni sono sempre di livello, quindi sono soddisfatto di lui”.