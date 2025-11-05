Roma, Gasperini: “Turnover? Si riposa a casa”

Gian Piero Gasperini (imago)

Le parole di Gian Piero Gasperini in conferenza stampa alla vigilia di Rangers-Roma, quarta gara della League Phase di Europa League

Dopo la sconfitta per 1-0 contro il Milan di Allegri, la Roma vuole subito voltare pagina. I prossimi avversari saranno i Rangers nella quarta sfida di Europa League in programma domani, giovedì 6 novembre.

In Europa la squadra di Gasperini a portato a casa fino ad ora 3 punti grazie ad una vittoria e due sconfitte nelle prime tre giornate.

Discorso diverso per la squadra scozzese che fino ad ora non è ancora riuscita a conquistare il primo punto in Europa. Sono infatti 3 le sconfitte subite contro Genk, Strurm e Brann.

Di seguito ecco le parole di Gasperini in conferenza stampa alla vigilia di Rangers-Roma.

Roma, le parole di Gian Piero Gasperini

Gasperini ha iniziato così la conferenza stampa: “Dovbyk sta bene, per fortuna non è infortunato, è a disposizione, non c’è mai un momento decisivo in assoluto. Come sempre quando vieni a giocare in questi campi trovi ambienti molto caldi. Nelle ultime 2 partite i Rangers hanno fatto bene. Dovremo stare molto bene e dovremo essere bravi a fare una buona gara. Qualificazione? Intanto bisogna conquistare quello che è possibile. Le 2 sconfitte ci obbligano a fare risultato. Nelle prossime 5 partite bisogna vincerne almeno 3. Le partite sono tutte complicate. In tutto il calcio italiano ci sono difficoltà a giocare in Europa”.

Ha poi proseguito: “È evidente che abbiamo una percentuale realizzata minore rispetto a quello che produciamo. Mi consola che la squadra riesca a produrre azioni pericolose, sarebbe preoccupante il contrario. Turnover? Io penso solo alla partita di domani, poi alla partita di domenica ci penseremo. Faccio fatica a intraprendere questa cultura del riposo. Si riposa a casa Chi giocherà domani? Vedremo, sicuro non Bailey e Dybala.”

Gasperini ha poi parlato di Soulè e Dybala: “Soulè ha fatto delle buone prestazioni. Per gli attaccanti non è mai facile dare continuità. Rappresenta un valore per questa squadra. Non credo che abbia un timore reverenziale nei confronti id Dybala”.

Ha poi concluso parlando di El Aynaoui come soluzione offensiva: “Per me il suo ruolo è più indietro, ma nel caso ha le caratteristiche anche per giocare 20 metri più avanti”.