Questo sito contribuisce all'audience di

Roma, Gasperini: “Sancho? Non bisogna pregare nessuno. Pellegrini è convocato”

Redazione 29 Agosto 2025
Gian Piero Gasperini, allenatore Roma (Imago)

Le parole dell’allenatore della Roma alla viglia della sfida col Pisa

Dopo la vittoria della prima giornata contro il Bologna, la Roma si prepara a tornare in campo in casa della neopromossa Pisa.

Alla vigilia della partita, Gian Piero Gasperini ha parlato di questo impegno e molto altro in conferenza stampa.

L’allenatore ha iniziato proprio parlando dei primi impegni dei suoi: “Per quanto riguarda il campo, la cosa più importante è stata la risposta dei giocatori. Per me è la base di partenza. Siamo contenti di aver vinto contro un avversario difficile come lo sarà domani: il Pisa è tornato in Serie A dopo tanti anni con grande entusiasmo. Il mercato? Sarà definitivo lunedì sera per almeno qualche mese“.

Poi l’attenzione si è spostata proprio sul calciomercato, parlando dell’arrivo di Ziolkowski: “Questo acquisto spetta a Massara, mi fido delle sue intuizioni di mercato visto che segue molti giocatori in giro. Era tra i profili richiesti, è giovane ma ha già fatto alcune esperienze. Il mio giudizio è parziale, ma è un profilo giusto per dare il cambio a Mancini. Avrà spazio e vedremo la sua evoluzione. Questo è un completamento bello e giusto: ho sempre pensato che la squadra dovesse essere sostenibile, anche dal punto di visto economico, con un gruppo omogeneo, solido e competitivo. I giovani con questo profilo vanno bene e permette alla società di non seguire sempre i giocatori ‘top’. Non so se spendi meno perché ne compri di più, ma è una filosofia e permette di essere sostenibili. E poi è bello crescere i giocatori, a patto che ci sia una base. Le loro prestazioni dicono se sono pronti o meno“.

Roma, Gasperini: “Non parlo di obiettivi”

Gasperini ha poi proseguito: “Non parlo di obiettivi, la base è quella di costruire una squadra competitiva. Sarebbero parole al vento parlare di obiettivi: concentriamoci sulla gara di domani in un ambiente particolare. Ci sarà tempo per parlare del resto. Domani in attacco avremo Ferguson, Dovbyk, Dybala, El Shaarawy, Baldanzi e Soulé. E sarà aggregato anche Arena, che mi ha incuriosito in allenamento e ce lo portiamo dietro. E dovremo vincere”.

A proposito di obiettivi, Gasp ha parlato anche di quello sfumato di Sancho: “Avete scritto di tutto e di più. Non so quali siano i margini e non bisogna mai pregare nessuno. È sicuramente una possibilità, ma è anche un’opportunità enorme per loro. Se si ragiona così diventa un vantaggio per tutti, altrimenti no. Se lo capisce ha senso, altrimenti resterà dov’è“.

Gasperini, allenatore Roma (IMAGO)
Gasperini, allenatore Roma (IMAGO)

Gasperini: “Dybala è un valore aggiunto”

L’allenatore giallorosso ha anche parlato di singoli, a cominciare da Dybala: “Dybala è un valore aggiunto quando sta bene e soprattutto quando non ha problemi di natura fisica. È un grande giocatore, ma nessun giocatore può essere spiazzante per la Roma che deve avere una propria forza a prescindere dall’individuo. Tatticamente non è un problema, va preso per le sue caratteristiche e alla fase difensiva partecipano tutti. Nessuno escluso, tra i giocatori ancora presenti e quelli che sono partiti, ha dato la sua massima disponibilità come accaduto con Hermoso che ha giocato a destra. Penso che sia la base per fare un bel campionato“.

Proseguendo poi su Dovbyk, Pisilli e Pellegrini: “Dovbyk? Purtroppo con me ha avuto una sosta iniziale per infortunio e con me è stato sempre molto positivo. Ha svolto allenamento con impegno e non ho alcun appunto da fare. Quello che mi aspetto da lui domani è portare tutta la sua energia per ottenere il risultato. Pisilli è un centrocampista duttile, può giocare in mezzo e sulla trequarti. Pellegrini domani sarà convocato: ha concluso la riabilitazione e si è allenato con la squadra. Ho già parlato di lui: va trovata con la società la soluzione migliore. Io lo considero un ragazzo maturo, attaccato alla Roma e disponibile per la sua carriera a fare altre scelte. Questa è la sua situazione, ma resta un bravo ragazzo e ha voglia di giocare per avere motivazioni forti in carriera. La discriminante è il contratto? Esistono tante di queste situazioni, se andasse via gli auguro il meglio. Anche i giocatori hanno le loro esigenze: questa storia l’ho ereditata, che se la risolvano“.

Infine, una chiosa sul percorso in Europa League: “Bello tosto, ci sarà da battagliare. Lille e Stoccarda sono ottime squadre, il Midtjylland l’ho incontrato in passato e ho fatto fatica. Andremo due volte in Scozia, anche a Nizza. Ci sarà da sudare partita per partita. Proveremo ad arrivare tra le prime otto. Ricordate il Psg passato dai playoff? Questa formula è particolare, puoi avere avversarie più vantaggiose ma a parlare è il campo. Dovremo stare dentro, meglio se tra le prime otto. Poi le competizioni diventano decisive da marzo“.

 