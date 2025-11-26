La conferenza stampa di Gian Piero Gasperini prima della partita di Europa League tra Roma e Midtjylland.

Si torna a giocare in Europa: dopo la Champions League, con le ultime due gare delle italiane questa sera, mercoledì 26 novembre, ci sarà l’Europa League.

La Roma dovrà affrontare il Midtjylland, sorpresa di questo inizio di stagione al primo posto in classifica a punteggio pieno, dopo aver battuto lo Sturm Graz, il Nottingham Forest, il Maccabi Tel Aviv e il Celtic.

I giallorossi hanno bisogno di punti, attualmente al diciottesimo posto in classifica con 6 punti in 4 partite.

Alla vigilia del match, Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa. Le parole dell’allenatore della Roma.

Roma, le parole di Gasperini

Inizialmente, l’allenatore ha parlato degli avversari: “Una bella squadra con giovani interessanti, che gioca un calcio offensivo. Hanno varietà di giocatori, sarà una bella partita, aperta, con due squadre che cercano di fare gol. Calcio scandinavo? Sono paesi che lavorano bene, hanno fisicità, ma questo da sempre, ora hanno anche giocatori di qualità. Si sono evoluti bene. Non c’è più quella disparità tecnica, infatti si vede dal fatto che hanno vinto 4 partite su 4″.

Sulla situazione della squadra: “Penso che sia riduttivo parlare solo di aspetto atletico, il calcio è un insieme di tante cose. È una squadra che sta bene, perché ha migliorato la capacità corale. Giocando tante partite ci siamo migliorati, anche a livello di personalità. Stiamo vivendo un buon momento e dobbiamo continuare ad avere questo entusiasmo”.

Sugli infortuni: “Dybala e Bailey? Sono guariti, hanno superato questo infortunio. Oggi sarà il secondo allenamento della squadra e se tutto va bene saranno a disposizione. Coppa d’Africa? N’Dicka e El Aynaoui Dovrebbero andare via una settimana prima dell’inizio della Coppa d’Africa, già contro il Como non ci saranno. Mi dispiace molto perdere questi due ragazzi, ma abbiamo un gruppo che può sopperire a queste assenze. Sono anche destinati ad andare avanti, perché giocano in nazionali forti. Ziolkowski? L’ho tolto per l’ammonizione, e avevo El Aynaoui in un bel momento di forma. Se non fosse stato ammonito non l’avrei tolto”.

Il mercato di gennaio sta arrivando: “Si vedono giocatori che hanno un profilo a ottobre, poi hanno un altro tipo di valore negli altri mesi. Il mercato diventerà realistico a gennaio proprio per questo. Sto pensando che sono soddisfatto dell’evoluzione di tutti i giocatori. C’è una bella fiducia. Bisogna innanzitutto vedere quello che si ha in casa. Franculino? Non faccio valutazioni su giocatori degli altri. Dobbiamo rimediare alla classifica vincendo domani, è una partita da prendere con le molle. Dobbiamo concentrarci su questo e poi sul Napoli“.

“Rosa pronta per le tre competizioni”: le parole di Gasperini

Sulla rosa: “Numericamente siamo pronti a fare due competizioni. Non vogliamo lasciare niente. I ragazzi hanno già dimostrato che non è un problema di fatica, le uniche cose che ci possono limitare sono gli infortuni, il resto non conta. Crescita di qualcuno? Sono soddisfatto di tutti, quello che vedo è una grande partecipazione da parte di tutti. Poi ci sono alcuni giocatori che crescono a seconda dei periodi, è normale. Deve essere l’idea di tutti, una squadra che cresce”.

Il Midtjylland non è una novità con Gasperini: “Il primato in classifica è un po’ una sorpresa, ma sapevo che fosse una grande squadra. L’ho già affrontata con l’Atalanta in Champions League, ora è più evoluta con giovani interessanti. Era già una squadra difficile da affrontare prima”.

“Vogliamo andare di nuovo fino in fondo”: la conferenza stampa di Cristante

Insieme a Gian Piero Gasperini ha parlato anche Bryan Cristante: “Provo a fare il mio meglio tutte le partite, poi quello che mi chiede il mister lo faccio. In questo momento ho più facilità ad adattarmi alle varie posizioni. C’è stato un miglioramento sul come si vedono i risultati qui a Roma. Si sa che stiamo facendo una grande stagione con i piedi per terra. Dobbiamo continuare così. In questo momento stiamo tenendo bene il nostro equilibrio”.

“Gasperini? L’ho ritrovato come a Bergamo, sapevo che era un allenatore forte e che ci avrebbe insegnato tanto. Dovevamo soltanto convincerci tutti che era la persona giusta da seguire, e siamo stati bravi a farlo dal primo giorno. Per la finale persa ci è rimasto l’amaro in bocca, bisogna farla passare però, ci sono tante partite e non dobbiamo perderci nel passato. Sappiamo quanto è bello arrivare in fondo e quanto sarebbe bello portarla a casa. Vogliamo andare fino in fondo”.