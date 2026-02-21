Le parole dell’allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, nella conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Cremonese

Poco più di 24 ore alla gara tra la Roma di Gian Piero Gasperini e la Cremonese di Davide Nicola, in programma per domenica 22 febbraio alle 20:45.

I giallorossi arrivano alla gara contro i grigiorossi dopo il pareggio 2-2 lo scorso weekend contro il Napoli di Antonio Conte al Maradona.

Contro gli uomini di Nicola l’obiettivo è quello di prendere i tre punti per continuare la corsa Champions League e preservare il quarto posto in classifica.

Alla vigilia della gara Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa del momento della sua Roma.

Roma, la conferenza stampa di Gasperini

Gasperini ha cominciato la conferenza stampa parlando di Pellegrini, Zaragoza, Dybala e Soulè: “Pellegrini ha giocato tanto con continuità e ci può stare anche un momento meno brillante. Sono convinto che già da domani e dalle prossime gare darà il suo contributo. Zaragoza dobbiamo dargli un po’ di tempo perché è appena arrivato. Ha delle caratteristiche molto valide. Dybala non farà parte della gara di domani. Il suo è un fastidio che gli impedisce di giocare ma è determinato per continuare. Soulè nemmeno sarà della partita, speriamo che ci possa essere nelle prossime“.

L’allenatore della Roma ha poi continuato sulla gara contro la Cremonese e sugli infortuni: “Domani è una partita in cui i tre punti sono fondamentali e quindi bisogna giocare al massimo e al meglio. Non possiamo guardare più in là della gara di domani. Infortuni? Sono normali nel gioco del calcio e ora sono anche di più perché si gioca di più. Io ho 14-15 giocatori che non si sono mai infortunati però ci sono alcuni calciatori (Dovbyk, Ferguson, Dybala, El Shaarawy) che hanno avuto infortuni molto lunghi. C’è gente che è stata fuori molto tempo. Di riflesso quindi ci sono calciatori che hanno giocato molto e quindi è normalissimo che alcuni arrivino a saltare due partite”

“Vaz? Su di lui pesa la cifra investita per portarlo qui”: le parole di Gasperini

L’ex Atalanta si è anche soffermato su Venturino e Vaz: “Venturino e Vaz sono giocatori giovanissimi che sono stati messi subito in campo. È stato così sia per necessità sia per capire il loro livello. Venturino è un ragazzo che secondo me nel tempo ci darà delle soddisfazioni. Vaz è stato un investimento molto importante della società. Ha fatto degli spezzoni con alcuni gol. Su di lui pesa la cifra dell’investimento. Io sto cercando di capire quanto può essere utile nell’immediato alla Roma, nel futuro lo sarà sicuramente“.

L’allenatore della Roma si è espresso sull’obiettivo Champions League: “Io ci tengo a dire una cosa: la società e Ranieri hanno sempre detto che questo è un anno di transizione. Chi ha parlato di Champions sono stato io. Io la Champions l’ho lasciata e mi manca anche molto non poterla giocare. Se qualcuno pensa di mettermi pressione si sbaglia di grosso perché l’obiettivo è il mio. Io sono venuto qui per costruire qualcosa di grosso. Che non si possa lavorare in questa città non è vero. Lo stadio è sempre pieno, ci saranno 130mila persone tra Cremonese e Juventus“.

Gasperini ha concluso sul possibile ritorno di Totti alla Roma: “La cena con Totti? Quanto casino per sta roba. Se fossimo andati a cena non c’è nulla di strano. Non è una situazione che ho tirato fuori io e non ne ho mai parlato con la società. Sarebbe una grandissima risorsa“.