Le parole di Gian Piero Gasperini alla vigilia della partita di Europa League della sua Roma contro il Celtic

Ripartire dopo i due ko consecutivi in Serie A contro Napoli e Cagliari: è questo l’obiettivo della Roma di Gian Piero Gasperini contro il Celtic Glasgow.

I giallorossi cercano anche punti importanti per conquistarsi posti nella classifica della league phase della Europa League per poi evitare i playoff.

In questo momento gli uomini di Gian Piero Gasperini sono al quindicesimo posto con 9 punti fatti su cinque gare giocate.

Proprio Gasperini è intervenuto nella consueta conferenza stampa alla vigilia della gara tra la Roma e il Celtic Glasgow.

Roma, le parole di Gasperini in conferenza stampa

Gasperini ha cominciato la conferenza stampa parlando delle condizioni di Dybala: “Una settimana in più fa bene, ha superato l’influenza. Non c’è tanto altro, Dybala ha avuto un’influenza poi l’ha superata: è tanto che si allena. Tutti possono giocare“.

L’allenatore della Roma ha poi continuato soffermandosi sulla condizioni fisica dei suoi: “Sicuramente l’espressione delle partite è stata meno efficace di altre volte. Faccio fatica a intuire quale possa essere il tipo di stanchezza se si gioca dopo 4 giorni e il tempo per il recupero c’è: forse nervosa, dovute ad altre situazione. La squadra però corre fino alla fine“.

“Ferguson? Ha avuto tante opportunità”: le parole di Gasperini

L’ex Atalanta si è poi soffermato su Ferguson: “Non ci sono antipatie e simpatie con i giocatori. Ferguson ha avuto tante opportunità. Lo vogliamo aspettare? Certo che lo vogliamo fare. Deve fare meglio ma non tanto dal punto di vista tecnico ma anche umano. Hermoso, per esempio, è una colonna anche nello spogliatoio, non solo per quello che esprime in campo. Mi auguro che sia così anche per lui: è stato fermo un anno, spero che possa esprimersi al meglio da qui in avanti“.

L’allenatore della Roma si è anche espresso su alcune possibili scelte per la formazione: “Posso dire che giocherà Celik. Vorrei dare spazio a Pisilli e per il resto dobbiamo essere una squadra molto attenta. Per El Aynaoui devo vedere se ha superato bene il problema al ginocchio. Ndicka può giocare ogni giorno, pensate ogni quattro“.

Gasperini ha concluso parlando del Celtic: “Un’ottima squadra, ho visto la loro ultima gara. Giocare qui non è mai facile, lo stadio trasuda storia. Mi auguro che sia una bella partita tra due squadre che vogliono fare punti pesanti“.

Gasperini: “Abbiamo avuto un po’ di calo”

Ai microfoni di Sky Sport, Gian Piero Gasperini ha commentato il momento della sua squadra, reduce dalle sconfitte contro Napoli e Cagliari: “Abbiamo avuto un po’ di calo. Abbiamo fatto una serie di partite con diversi giocatori su livelli molto alti, poi domenica anche complice l’espulsione non siamo riusciti a ripeterci. Giocando ogni 3 giorni c’è però subito l’opportunità di rifarsi“. Sul Celtic, invece: “Ho visto l’ultima partita con il nuovo allenatore. Hanno perso ma è stata una buona gara. Loro sul proprio campo sanno trasformarsi, giocare su ritmi alti e con buona qualità”.

L’allenatore della Roma ha analizzato anche la situazione di alcuni singoli: “Angelino è alla prima convocazione, per ripartire e respirare il clima squadra a e partita, ma non sarà disponibile domani. Wesley sta bene e stiamo recuperando piano piano tutti, anche Dovbyk. Speriamo di superare questo momento“. Mentre su Pisilli: “Ci sono le caratteristiche giuste per lui domani. É un ragazzo che merita, ha fatto bene anche in U21 e domani può essere un test importante per lui“.

