Le parole di Gasperini dopo la vittoria contro il Bologna.

Inizia con una vittoria l’era Gasperini sulla panchina della Roma in Serie A. I giallorossi portano a casa i tre punti grazie alla rete del neoarrivato Wesley.

Dalla partita di oggi, sabato 23 agosto, al focus sui singoli giocatori fino alle prospettive per la nuova stagione: questi i temi trattati da Gian Piero Gasperini ai microfoni di Sky Sport nel post partita.

“Un bel voto va a tutti i giocatori – ha esordito – perché nella prima gara non sai mai come possono essere le cose in campo, invece siamo partiti da subito con il piglio giusto contro una squadra difficile come il Bologna giocando un’ottima gara. Questo ci dà molta spinta“.

Ha poi continuato parlando dei nuovi acquisti: “Stiamo parlando di ragazzi molto giovani, con grandi margini ma che già questa sera hanno dato dimostrazione del loro valore insieme a tutta la squadra che è già compatta. Già nel precampionato avevano fatto bene, soprattutto giocare all’estero non è mai facile. Hanno messo in campo tante belle cose e il pubblico ha apprezzato, cosa che per noi è motivo d’orgoglio“.

Roma, le parole di Gasperini

Gasperini si è soffermato sull’analisi della partita: “Stasera è difficile fare una classifica di reparto perché siamo stati veramente compatti. Gli attaccanti sono stati bravissimi anche nella fase difensiva, la squadra è stata sempre molto corta, precisa e aggressiva e ha giocato sempre con grande qualità. Meritavamo di andare in vantaggio, poi c’è stato il ritorno del Bologna ma abbiamo fatto un’ottima fase difensiva senza mai rinunciare a giocare. Con maggiore lucidità potevamo fare il secondo gol, che poteva dare più serenità nel finale. Il fatto di averla sofferta è una cosa positiva, perché vuol dire che la squadra ha un buon carattere“.

Infine ha concluso: “Abbiamo giocato con coraggio e non è facile perché il Bologna ha degli attaccanti e anche una panchina di qualità, se sbagli ti possono castigare in ogni momento. Noi abbiamo giocato con grande continuità in fase di recupero palla. Se sei più preciso magari quella supremazia la ottieni anche con un gol in più, ma sono soddisfatto. È la prima partita e non è mai facile anche per squadre molto rodate, averla fatta in questo stadio, davanti a questa gente, ci dà grande forza“.

Ai microfoni della Rai, poi, Gasperini ha parlato anche di mercato, puntualizzando: “Sancho non ha mai detto no alla Roma“.