Roma, Gasperini: “È un ottimo momento. Dybala sta bene, così come tutta la squadra”

I commenti di Gian Piero Gasperini nell’intervista rilasciata dopo Roma-Parma

Nel primo turno infrasettimanale della stagione 2025/26 di Serie A, la Roma ha affrontato il Parma allo Stadio Olimpico.

La gara è terminata con il risultato di 2-1 per la Roma: a segno Hermoso, Dovbyk e Circati. Giallorossi che hanno così guadagnato la testa della classifica a quota 21 punti, a pari merito con il Napoli.

Al termine dei 90 minuti, Gian Piero Gasperini ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi in un’intervista ai microfoni di Sky Sport.

L’allenatore della Roma ha dichiarato: “Abbiamo avuto difficoltà la prima mezz’ora, sia per merito del Parma che per demerito nostro. Nel secondo tempo abbiamo attaccato a lungo e la partita è diventata più agevole. Tre punti che pesano ma che sono decisamente meritati“.

Roma-Parma, l’intervista post partita di Gasperini

L’allenatore giallorosso, poi, ha aggiunto: “Dybala? Sta veramente bene così come tutta la squadra, il morale è molto alto. Stiamo attraversando un ottimo momento ma sotto l’aspetto tecnico possiamo assolutamente migliorarci“.

E ancora. “Gol dei difensori? Il fatto di aver spostato Mancini sul centro destra ci ha dato una grande spinta. Anche Hermoso ha una grande propensione offensiva, loro due insieme a Ndicka possono essere ruotati. È una base molto solida della squadra, pian piano stiamo trovando delle risposte anche dall’attacco“. Poi una battuta sui tiri dalla distanza: “Io posso allenare quante volte voglio il rovescio ma non sarà mai bravo come Sinner.”

Infine, Gasperini ha concluso: “Bailey? Deve trovare la condizione, lo abbiamo buttato in campo anche in modo precoce. Ha bisogno di tempo, è stato fermo molto, non ha recuperato bene. Dovbyk continua a crescere di settimana in settimana, gli diamo tutta la fiducia necessaria ma sono contento di tutti i ragazzi che abbiamo“.