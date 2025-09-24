Roma, Gasperini: “Il rigore un’ingenuità, abbiamo sofferto parecchio”

Le parole di Gian Piero Gasperini al termine della sfida di Europa League della Roma contro il Nizza.

Buono l’esordio per la Roma che vince contro il Nizza nella prima giornata di Europa League. I giallorossi guadagnano i tre punti grazie alle reti di Ndicka e Mancini nel giro di pochi minuti nella ripresa.

Per il club francese, gol su rigore. di Moffi al 77′. Al termine della partita Gian Piero Gasperini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare il match.

“La prestazione di parecchi giocatori è stata di livello. Qualche problema lo abbiamo nel finale soprattutto quando entriamo dalla panchina“, ha esordito l’ex Atalanta.

Ecco, di seguito, le parole complete dell’allenatore giallorosso.

Roma, le dichiarazioni di Gasperini

Gasperini ha continuato: “La testa è sempre giusta ma ci vuole di più perché i finali decidono le partite. Nel calcio di oggi sei costretto a usare 4-5 cambi. Stasera abbiamo sofferto parecchio“.

Poi, continuando su Lorenzo Pellegrini: “Lui ha queste qualità tecniche indubbie. Anche sono per come ha calciato l’angolo che ha portato al gol. Forse non aveva recuperato al meglio dalla partita di domenica che è stata davvero importante per lui“.

“Dovbyk in crescita. Tsimikas e Angelino…”

Sull’attacco invece: “Dobbiamo crescere nella fase offensiva. Dovbyk è in crescita sotto il piano atletico. Dobbiamo migliorare tutti nell’ultimo passaggio per essere più pericolosi. Abbiamo tante partite da giocare”.

“Nello stesso ruolo ruolo abbiamo Tsimikas e Angelino. Ha fatto una grande partita oggi. Hanno caratteristiche molto simili. Difficilmente sono duttili e molto specifici e spesso mi trovo ad alternare uno o l’altro. Entrambi mi danno affidabilità”.

E ancora: “Il calcio è così: basta un episodio per dare delle svolte alle gare. Le partite vanno portate in fondo. Al di là degli episodi abbiamo un nucleo molto forte e solido ma abbiamo bisogno di integrarlo. I ragazzi devono imparare da chi gioca da più tempo e seguire le loro orme“. Infine, a concludere sul rigore concesso. “Questa è una ingenuità. Dispiace per Pisilli. Questi sono livelli europei e bisogna fare esperienza in fretta“.