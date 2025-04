Atalanta, Gasperini: “Parlare di scudetto era esagerato. Rammarichi? Non scherziamo”

Le parole di Gian Piero Gasperini al termine della gara giocata contro il Milan

L’Atalanta vince a San Siro: la formazione nerazzurra trionfa 1-0 contro il Milan grazie al gol di Ederson.

La squadra di Gian Piero Gasperini, reduce dalla vittoria per 2-0 ai danni del Bologna, ha raccolto tre punti contro la formazione allenata da Sérgio Conceição.

L’allenatore dei nerazzurri, al termine dell’incontro, ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Gasperini ha esordito così: “Un gol molto bello (quello di Ederson, ndr) oltre che determinante. Questa è stata una bella azione, corale, di tutta la squadra. Questa per me è una stagione incredibile perché la vittoria di questa sera ci dà la possibilità di raggiungere ancora la Champions. Siamo tutti protesi a questo risultato perché ci rendiamo conto quanto sia importante per Bergamo“.

Atalanta, le parole di Gasperini

L’allenatore ha proseguito: “Un’altra stagione qui? Io credo che quella di stasera sia già una serata fantastica. Il campionato sta diventando veramente difficile con tante squadre coinvolte in pochi punti“.

Gasperini ha proseguito: “Kossounou è rientrato questa sera dopo un’operazione chirurgica che l’ha tenuto fuori 4 mesi. Questa sera è entrato molto bene. Toloi ha la pelle colorta di nerazzurro dell’Atalanta però nelle ultime settimane qualche acciacco lo aveva anche a lui e invece sono stati straordinari quando sono entrati. Kolasinac è molto forte ed è una grossa perdita“.

Ha concluso: “Rammarico? Non scherziamo. Abbiamo 64 punti. Questo è un risultato straordinario. È vero che siamo a 7 punti dalle prime due e questo è probabilmente dalle due partite del girone di ritorno che abbiamo perso contro di loro. Pensare che l’Atalanta potesse giocare per lo scudetto mi sembra un po’ esagerato, sotto l’aspetto tecnico“.