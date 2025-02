Atalanta, Gasperini: “Ultimi 15 giorni? C’è poco da rimproverare. Siamo stati rallentati dagli infortuni”

Le parole di Gian Piero Gasperini al termine della gara giocata contro l’Hellas Verona

L’Atalanta vince contro l’Hellas Verona: allo stadio Bentegodi finisce 5-0. Al termine dell’incontro, l’allenatore dei nerazzurri, Gian Piero Gasperini, ha parlato ai microfoni di DAZN.

Gasperini ha commentato il risultato. “La partita si è messa bene nel primo tempo. Nel secondo tempo abbiamo fatto dei cambi. E abbiamo evitato qualche ulteriore infortunio. Oggi per la prima volta dopo qualche settimana non si è fatto male nessuno e questo è un risultato per noi”.

L’allenatore ha proseguito. “La Champions League? Una competizione che ci piace tantissimo. Sono partite che ti mettono all’attenzione europea, c’è adrenalina”.

“In campionato, nelle ultime uscite abbiamo raccolto meno punti. Con il Torino ci è andata male. Abbiamo vinto a Como e fatto una grande partita a Barcellona”.

Atalanta, le parole di Gasperini

Gasperini ha aggiunto. “Bologna in Coppa Italia? A livello di numeri abbiamo fatto un’ottima gara. Ci rimproveriamo poco di questo periodo, documentato più dai risultati che dalle prestazioni. Siamo sempre stati all’altezza, siamo stati rallentati dagli infortuni, alcuni molto gravi”.

L’allenatore ha infine concluso. “Kossounou, Scalvini, Scamacca. Tre giocatori giovani, importanti. Tutto è avvenuto in quindici giorni. Carnesecchi oggi aveva la febbre.