I commenti di Gian Piero Gasperini nell’intervista rilasciata dopo Atalanta-Roma, valida per la diciottesima giornata di Serie A

Nella partita del suo ritorno a Bergamo, Gian Piero Gasperini esce sconfitto per 1-0 con la Roma. Decisivo il gol di Scalvini, realizzato al 12esimo minuto del primo tempo.

I giallorossi restano quindi a 33 punti in classifica, mentre la formazione di Palladino arriva a quota 25. Al termine dei 90 minuti, Gasperini ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi ai microfoni di Sky Sport.

Nella prima parte dell’intervista, l’allenatore della Roma ha dichiarato: “Non ho ancora avuto modo di rivederlo, non riesco a dare un giudizio dalla panchina. Peccato aver preso un gol così, dopo che avevamo sfiorato due volte il vantaggio. L’Atalanta è una squadra molto forte, ma questo lo sapevo. Io sono contento della Roma, che ha avuto delle ottime opportunità e ha fatto la sua partita. La Roma ha fatto la sua partita. Peccato non aver concretizzato, queste partite viaggiano un po’ sugli episodi e noi questa sera non li abbiamo avuti a favore“.

Dopo aver rivisto il replay del gol, Gasperini ha commentato: “Faccio fatica a rivederlo in questo momento, ma mi sembra abbastanza discutibile“.

Atalanta-Roma, l’intervista post-partita di Gasperini

Sulle prestazioni di Ferguson e Dovbyk: “Non è facile perché ci sono anche degli avversari forti e fisici, non è facile“.

Gasperini ha proseguito parlando di Dybala e dell’occasione da lui vanificata: “Magari questi gol si sbagliano anche a 20/25 anni, non è una questione di età. Era sicuramente un’occasione clamorosa. Era una partita dura. Il resto della gara è stato combattuto e abbiamo anche avuto le occasioni per pareggiare. Noi non ne usciamo ridimensionati, l’Atalanta è una squadra che è stata costruita negli anni, è molto solida e molto forte. Noi siamo all’inizio, abbiamo iniziato da pochi mesi. L’Atalanta gioca la Champions, l’anno scorso è arrivata terza e questa sera ha dimostrato di essere una squadra molto forte. Il fatto che noi siamo davanti in classifica è un grande merito in questo momento“.

Finora la Roma ha sempre vinto o perso, senza mezze misure. Il parere di Gasperini ha riguardo: “Non è un caso perché sono parecchie le partite. Sicuramente abbiamo bisogno di crescere in qualcosa e di migliorarci. Quando andiamo in svantaggio, andiamo molto vicini al pareggio ma non lo raggiungiamo. Quando andiamo invece in vantaggio, il più delle volte vinciamo. Dopo 18 partite è una caratteristica abbastanza evidente. Abbiamo la possibilità di migliorare il nostro percorso, di far crescere questa squadra e questa società“.