Atalanta, Gasperini: “Scudetto? Noi ci crediamo e faremo di tutto per vincerlo”

Le parole di Gasperini al termine della gara tra la sua Atalanta e il Cagliari

Il Cagliari ferma l’Atalanta: al Gewiss Stadium finisce 0-0 la sfida tra la formazione bergamasca e i rossoblù.

Al termine della gara, proprio Gian Piero Gasperini ha commentato la prestazione della Dea ai microfoni di DAZN.

L’allenatore ha esordito così: “In questo periodo siamo in difficoltà in attacco. Facciamo più fatica a vincere ma la prestazione e la qualità del gioco dei ragazzi è stata molto buona”.

Gasperini ha poi proseguito: “Sono convinto che la squadra finirà bene il girone di ritorno, sperando di non avere nuove defezioni”.

Atalanta, le parole di Gasperini

L’allenatore nerazzurro ha aggiunto: “Scudetto? Noi ci crediamo e faremo di tutto per vincerlo“.

E ha concluso sulla sfida contro il Bruges: “Ci teniamo a giocarla, soprattutto per come è finita l’andata. Hanno qualità tecniche e atletiche importanti e vincere non basterà. Dopo quel finale è diventata più difficile faremo di tutto per superare il turno”.

