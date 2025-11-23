Gian Piero Gasperini è stato espulso nel secondo tempo di Cremonese-Roma

Al 62esimo minuto della partita dello Zini tra Cremonese-Roma, Gian Piero Gasperini ha ricevuto una doppia ammonizione ed è stato allontanato dal campo.

Il motivo dell’espulsione sono le troppe proteste nei confronti dell’arbitro e del quarto uomo.

Allo scoccare del 62′, infatti, l’arbitro Giovanni Ayroldi si è avvicinato alla panchina della Roma, invitando Gasperini a contenersi con le proteste.

Il primo provvedimento preso dal direttore di gara è un cartellino giallo, ma subito dopo l’ex Atalanta si è rivolto con irruenza verso il quarto uomo. Motivo che ha spinto Ayroldi a estrarre il cartellino rosso.