Le parole dell’allenatore alla vigilia della partita contro l’Inter

Riparte la Serie A e il cammino della Roma: i giallorossi di Gian Piero Gasperini, a partire dalle 20:45 di sabato 18 ottobre, sfideranno l’Inter di Chivu nel match valido per la settima giornata del campionato.

La Roma, prima in classifica con 15 punti, è reduce dalla vittoria 2-1 contro la Fiorentina. Lo stesso discorso vale per l’Inter che, fermo al terzo posto a quota 12, ha vinto 4-1 contro la Cremonese.

Gasperini ha esordito così in conferenza stampa: “Dybala ha lavorato bene durante la sosta, come Pellegrini. Sono soddisfatto del lavoro, l’incognita di ricominciare dopo la sosta c’è sempre“.

L’allenatore ha proseguito: “Tutti parlano di obiettivi Champions perché porta soldi, nessuno punta sullo scudetto. Tutte le squadre puntano a quell’obiettivo. Ci sono gli obiettivi tecnici, diversi da quelli economici da valutare partita dopo partita. Io mi fermo alle valutazioni tecniche, siamo in una buona posizione. Il nostro obiettivo è giocare una partita di livello, l’Inter come il Napoli è una squadra straordinaria, questo è il primo traguardo“.

Gasperini: “Con il lavoro vogliamo avvicinarci ai top club”

Gasperini ha proseguito dicendo: “Le cose importanti sono le prestazioni, sono ciò che ti rendono più fiducioso. Ascolto le opinioni di tutti, sento che l’Inter è superiore, noi lavoriamo per avvicinarci a chi è più avanti e speriamo di riuscirci“.

L’allenatore si è soffermato su Pisilli: “È un giocatore di grande prospettiva, in questo momento ci sono giocatori più forti. Non posso fare stare fuori Koné e Cristante in questo momento. C’è un nucleo di giocatori sempre presente nelle vittorie e nelle sconfitte che dà continuità di risultati. Ci sono tanti altri giocatori che stanno crescendo“. E poi anche su Angeliño e sul suo recupero: “C’è un comunicato medico, bisogna attenersi a quello. Tatticamente non ne parlo”.

“Vogliamo tenere alto l’entusiasmo”

Gian Piero Gasperini ha parlato anche dell’ambiente giallorosso: “Ai tifosi non dobbiamo chiedere niente, c‘è grande passione ed entusiasmo, sono componenti fantastiche di questa tifoseria. Il nostro compito è mantenere alto l’entusiasmo, il nostro obiettivo è fare una partita coraggiosa contro l’Inter, una delle squadre migliori in Europa“.

L’allenatore ha proseguito così: “Ridurre tutto al discorso ‘Sei da Champions’ o ‘Sei da scudetto’ non mi piace, ascolto tutte le opinioni ma non partecipo a questo discorso“. Sull’Inter: “Verranno qui per riconquistare qualche punto perso, mi aspetto una grande partita da parte loro“.

“Bailey? Ci vorrà tempo, ma ci darà una bella mano”

Gasperini ha poi parlato della partita che si aspetta: “Mi auguro di vedere un approccio sia tattico che di personalità, perché bisogna fare bene tutto. L’Inter avrà assenze ma ha una rosa ampia, me l’aspetto determinata con l’obiettivo di recuperare i punti persi e con la voglia di ristabilire le graduatorie del campionato. Mi sembra proprio una bella sfida“.

Infine, ha chiuso tornando su alcuni singoli: “Pellegrini può essere una soluzione, ne abbiamo di diverse a seconda della partita. C’è anche Tsimikas, ma anche lui o Wesley che possono giocare sull’altra fascia. Bailey? Non mi aspettavo di non averlo per due mesi, purtroppo speravamo che il suo infortunio fosse meno lungo. La cosa confortante è che ormai ci siamo dopo otto settimane, poi sarà disponibile. Arriva da una lunga inattività e andrà inserito: ci vorrà tempo, ma ci darà una bella mano perché ha caratteristiche diverse da quelle che abbiamo in rosa“.