Le parole dell’allenatore dell’Atalanta che ha ricevuto il Premio Bearzot

Gian Piero Gasperini è arrivato a Roma per ricevere il Premio Bearzot: l’allenatore dell’Atalanta, intervenuto dal Salone d’onore del Coni ha voluto dire la sua su questo riconoscimento.

L’allenatore dei nerazzurri, prima di salire sul palco, ha risposto a qualche breve domanda dei giornalisti presenti. “La Roma? C’è Ranieri che è un grande allenatore”.

E ha poi aggiunto ai microfoni RAI. “Roma piazza straordinaria con un pubblico incredibile. Motivo d’orgoglio l’interesse del club, ma navighiamo a vista. Difficile prevedere quello che succederà nel futuro. La Roma è come la Nazionale, piace a tutti”.

Gasperini ha poi parlato della sua avventura all’Atalanta. “Vivo molto il presente. Il presente è questo campionato e queste 9 gare che mancano”.

Atalanta, le parole di Gasperini

Gasperini ha aggiunto: “Non capita spesso nel calcio un rapporto lungo come quello tra me e l’Atalanta. Per me è stato straordinario ed è stato un pezzo di vita meraviglioso”.

L’allenatore ha concluso. “L’addio all’Atalanta? C’è sempre un inizio e una fine nelle storie. Si sa l’inizio e quasi mai la fine. In mezzo però c’è stato un percorso incredibile, un viaggio coronato con l’Europa League”.