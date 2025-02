Le osservazioni di Gian Piero Gasperini dopo Atalanta-Bologna, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia

Il calciomercato invernale è definitivamente chiuso, lasciando tutta la scena alle partite di Serie A e Coppa Italia.

Questa sera, martedì 4 febbraio, si è disputato il primo quarto di finale, che ha visto protagoniste l’Atalanta di Gasperini e il Bologna di Italiano.

Al termine della gara giocatasi al Gewiss Stadium di Bergamo, l’allenatore nerazzurro ha commentato la prestazione della sua squadra.

Di seguito le parole di Gian Piero Gasperini nell’intervista post-partita rilasciata ai microfoni di Sport Mediaset.

Le parole di Gasperini dopo Atalanta-Bologna

L’intervista post-gara di Gasperini è iniziata così: “Penso sia stata una bella partita, aperta. Con due squadre che cercavano di vincere. Chi segnava per primo aveva grandi possibilità di superare il turno. Noi purtroppo non riusciamo a incidere sulle palle inattive: abbiamo preso gol in troppe partite ultimamente ed è una situazione che ci penalizza“.

Su Maldini: “Lui è arrivato da pochissimo. Ha avuto 2/3 spunti belli, di qualità e ha avuto una situazione buona per fare gol subito. Ci darà sicuramente una mano. Speriamo di poter dare un contributo per lui è la nazionale“.

L’intervista post-partita dell’allenatore dell’Atalanta

Gasperini ha commentato la sostituzione di De Ketelaere: “Abbiamo lui e Retegui perché Lookman è fuori ed è arrivato Maldini. Noi giochiamo ogni 3 giorni e gli attaccanti non possono giocare così tanto. Questo riguarda tutte le squadre. Con le 5 sostituzioni, sono rari i giocatori offensivi che finiscono la gara“.

In chiusura: “Siamo usciti da una competizione in cui siamo sempre andati avanti negli ultimi anni. Sabato abbiamo il campionato e siamo posizionati molto bene“.