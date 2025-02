Atalanta, Gasperini: “La nostra classifica è straordinaria, vogliamo avvicinarci a quelle davanti”

Le parole di Gian Piero Gasperini dopo la vittoria dell’Atalanta sull’Empoli

L’Atalanta si rialza dopo l’eliminazione dalla Champions League arrivata per mano del Bruges e si porta a -3 dall’Inter capolista.

I nerazzurri hanno battuto per 5-0 l’Empoli, grazie all’autogol di Gyasi, le reti di Retegui e Zappacosta e la doppietta di Lookman.

Proprio Lookman in settimana è stato al centro della bufera per le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini dopo l’eliminazione dalla Champions. Gasperini che ha anche annunciato che non rinnoverà con l’Atalanta (qui il commento di Percassi a riguardo).

Proprio l’allenatore dell’Atalanta ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita, approfondendo la questione.

Atalanta, Gasperini: “Percorso straordinario”

Gasperini ha iniziato parlando della partita: “Le voci? Dipende anche dai momenti in cui incontri certe squadre. Ma anche nelle zone basse della classifica ci sono squadre di valore. Gli esempi ci sono settimanalmente”.

Poi ha proseguito: “La classifica? Straordinaria dopo 26 giornate. Adesso domenica c’è un’altra giornata con il Venezia, non sarà facile. Il nostro obiettivo è quello di avvicinarci e andare avanti così. Questo è un percorso straordinario”.

Gasperini: “Lookman? Siamo tutti professionisti”

L’allenatore atalantino ha poi parlato della partita: “Si fa in fretta a dire ‘partite facili’. Abbiamo vinto a Verona, a Como. Ma le partite non sono mai facili, anche questa sera. Lookman? Siamo tutti professionisti. Abbiamo fatto una buona gara”.

Infine ha concluso: “L’Atalanta è stata sfortunata. Scamacca, Scalvini e Kossonou sono tre giocatori importati. Siamo stati in testa alla classifica per molto tempo. A giungo, dopo la vittoria in Europa League, guardandomi introno vedevo l’Inter favorita e noi in grado di giocarcela con le altre. Quello che ha fatto il Napoli è straordinario ma visto che ci siamo faremo di tutto per restare lì”.