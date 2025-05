Atalanta, Gasperini sul suo futuro: “Ho ancora un anno di contratto, ne parleremo dopo il Parma”

Le parole dell’allenatore dell’Atalanta sul proprio futuro

È ancora un rebus il futuro di Gian Piero Gasperini, che negli scorsi mesi aveva fatto capire che avrebbe potuto non essere più sulla panchina dell’Atalanta, annunciando che non avrebbe rinnovato il suo contratto.

Col campionato giunto ormai alla conclusione, e con la conquista della qualificazione in Champions League, le cose però potrebbero ancora cambiare.

La società bergamasca, nei giorni scorsi, ha presentato all’allenatore un’offerta per il rinnovo di contratto fino al 2027.

Il diretto interessato ha commentato la situazione, dicendo che parlerà con la società dopo l’ultima di campionato col Parma. Di seguito le sue parole.

Atalanta, Gasperini: “Serve un confronto per decidere il futuro”

Gasperini, presente al torneo di tennis dell’Accademia dello Sport per Solidarietà di Bergamo, ha parlato così dell’ipotesi del rinnovo: “Bisognerà confrontarci sugli obiettivi, sulla mentalità che sicuramente condividiamo e sui problemi emersi quest’anno. Serve un confronto per decidere il futuro“.

L’allenatore ha poi proseguito: “Io un contratto ce l’ho, non è questo il momento per parlarne. Domenica giochiamo, magari dopo la partita ne parliamo con la famiglia Percassi e la proprietà“.

Gasperini: “Il legame con Bergamo è indissolubile”

Gasperini ha commentato anche questo finale di stagione dei suoi: “Il risultato più grande è poter guardare le partite degli altri nelle ultime due giornate vedendoli rincorrere un obiettivo che noi abbiamo raggiunto in anticipo“.

Infine ha concluso: “Una stagione straordinaria, merito dei giocatori, in Europa come in campionato. È la prima volta che non siamo arrivati a giocarci qualcosa fino all’ultimo. Il legame con Bergamo è qualcosa di eterno e indissolubile, poi c’è il calcio“.