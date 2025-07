Udinese, per la difesa spunta il nome di Kialonda Gaspar: la situazione

In casa Udinese si lavora per portare in bianconero un nuovo difensore: spunta il nome di Kialonda Gaspar del Lecce

Dopo la partenza di Jaka Bijol direzione Leeds, in casa Udinese si lavora per portare in squadra un nuovo difensore.

Tra i nomi sondati in queste ore, figura soprattutto quello di Kialonda Gaspar. Difensore centrale di proprietà del Lecce.

Il calciatore angolano – arrivato in Italia dall’Estrela Amadora la scorsa estate – potrebbe essere proprio il sostituto di Bijol.