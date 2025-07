Gascoigne trovato collassato in casa. Ricoverato in ospedale, è stabile

Ancora problemi per Paul Gascoigne: l’ex fuoriclasse inglese ricoverato in ospedale, è stabile

Ancora un momento difficile per Paul Gascoigne, protagonista di un nuovo episodio drammatico dopo lo scioglimento della sua azienda per non aver presentato in tempo i documenti necessari.

Talento immenso sul rettangolo di gioco, sia con la maglia della Lazio che con quella dell’Inghilterra, ma estremamente fragile nella vita privata, Gascoigne – oggi 58 anni – è stato trovato privo di sensi nella sua casa di Poole, nel sud dell’Inghilterra, da un amico che lo ha subito soccorso.

Ricoverato in terapia intensiva nella serata di venerdì, è stato successivamente trasferito in un reparto di medicina d’urgenza. Le sue condizioni sono ora stabili.

La notizia è stata riportata dal Sun, che ha raccolto anche le parole dell’amico Steve Foster, la persona che ha trovato Gascoigne nella sua camera da letto e lo ha accompagnato d’urgenza in ospedale. “Paul vuole ringraziare tutti coloro che gli hanno mostrato affetto e sostegno, in particolare i tanti amici di lunga data che gli stanno vicino e sperano di rivederlo in forma“, ha dichiarato.

Gascoigne è stabile, rimarrà sotto osservazione

Dichiarazioni che si ripetono nel tempo. Così come le ricadute di “Gazza“, che proprio nel 2024 aveva ammesso di essere tornato a partecipare agli incontri degli Alcolisti Anonimi. Segno indistinguibile di una lotta contro i suoi incubi tutt’altro che finita.

Attualmente, secondo quanto riferito dal tabloid britannico, Gascoigne è ricoverato in un ospedale vicino alla sua abitazione, dove resterà per alcuni giorni sotto osservazione e in cura. “È nel posto giusto per riprendersi“, ha assicurato Foster, che oltre a essere un amico fidato è anche suo autista e assistente personale.

La figlia Bianca, le sue due sorelle e alcuni ex compagni di nazionale – tra cui Peter Beardsley, Chris Waddle, Paul Merson e Vinnie Jones – sono stati prontamente informati sulle sue condizioni.