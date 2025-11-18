Questo sito contribuisce all'audience di

Ganz: “Vivo il derby di Milano sempre con passione. Galbiati? Un mago della tecnica”

Alessandro Neve 18 Novembre 2025

Le parole di Maurizio Ganz ai microfoni di Sky Sport sul derby di Milano, a margine del Trofeo Italo Galbiati. 

A Milano si è tenuto il Gran Galà del terzo trofeo Italo Galbiati e a margine dell’evento hanno preso parola ai microfoni di Sky Sport diversi ospiti. Uno dei primi è stato Maurizio Ganz, che ha parlato del suo passato legato a Inter e Milan e del derby in arrivo.

Derby? Il mio primo dopo il trasferimento è stato un derby di Coppa Italia e non di campionato, in campionato ho fatto gol con la maglia dell’Inter contro il Milan ma questa è un’altra storia. Derby dopo 8 giorni dopo il mio trasferimento dall’Inter al Milan ho avuto l’occasione di entrare in campo subito e ho fatto vedere le mie doti“.

Ganz ha proseguito: “Ho pensato di poter fare la differenza e l’ho fatta. Ho esultato molto. Nella mia carriera ho esultato quasi sempre, in quella partita avevo voglia di levarmi qualche sassolino e far vedere che Ganz è sempre Ganz”. Poi sul derby di domenica prossima: “Lo vivrò sempre con passione, anche se non gioco più, ma con la voglia di vedere bel calcio. Sono due squadre forti, faranno vedere sicuramente un bel calcio e spero che ci faranno divertire. Questo è quello che spero in questo momento”. 

Poi un commento su un giocatore presente all’evento: “Torriani? Grande futuro, ha grandi doti. Gli auguro di poter giocare tantissimi derby da protagonista”. Di seguito tutte le sue parole.

Ganz: “Galbiati? Un mago della tecnica. Ho avuto l’onore di vivere con lui”

L’ex Inter e Milan ha continuato spiegando il suo legame con Galbiati: “Insegnamento da Galbiati? L’ho avuto per 6 mesi con Fabio Capello al Milan, ho avuto un grande rapporto. Era un mago della tecnica assoluto, ma viene ricordato – almeno da parte mia – come una persona splendida sotto l’aspetto umano. Io lo ricordo in questa maniera, una persona che ho avuto l’onore di conoscere e di poter vivere con lui”.

Ganz ha concluso rispondendo alla domanda: “Esistono ancora dei maestri di calcio così? Non so, lo spero. Credo che come lui ce ne siano pochi, forse nessuno. La grande passione l’ha portato a grandi livelli, insegnare la tecnica da parte sua era ed è stato un suo stile di vita. È stato un grande, questa sera siamo qua per vivere questa serata e questo torneo dedicato a lui“.