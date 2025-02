Sfumato Camarda, che rimarrà al Milan, il Monza si prepara ad accogliere comunque un attaccante.

Si tratta di Silvere Ganvoula, centravanti classe ’96 dello Young Boys.

Il club brianzolo è in chiusura con gli svizzeri per il suo arrivo in Italia.

Un altro rinforzo per Salvatore Bocchetti, che deve rincorrere la zona salvezza in questa seconda parte di campionato. Il giocatore è già in viaggio per raggiungere la sua nuova squadra.