Fiorentina, Galloppa: “È un’emozione, non svegliatemi. Cerco di trasmettere serenità”

Daniele Galloppa (Credit: Martina Cutrona)

Le parole in conferenza stampa di Daniele Galloppa in vista della sfida di Conference League tra Mainz e Fiorentina

Dopo la sconfitta contro il Lecce e l’esonero di Stefano Pioli la Fiorentina è pronta a ripartire sotto la guida a interim di Daniele Galloppa.

La Viola, attualmente prima nella classifica generale, si appresta ad affrontare la terza giornata di Conference League contro il Mainz.

La Fiorentina ha infatti vinto le prime due sfide europee contro Sigma Olomouc e Rapid Vienna. Punteggio pieno anche per il Mainz dopo le sfide contro Omonoia e Zrinjski.

Di seguito ecco le prime parole da allenatore a interim per Galloppa ai microfoni di Sky Sport: “Emozione? Devo ancora capirla, non svegliatemi. La società mi ha chiamato ieri, sto cercando di trasmettere un po’ di leggerezza ai ragazzi perché ne hanno bisogno“.

Fiorentina, la conferenza stampa di Galloppa

Galloppa, poi, ha proseguito: “Per quanto mi riguarda è un grande segnale, vedremo quello che sarà, devo ringraziare la società per questa opportunità. Il pensiero di cambiare qualcosa c’è e c’è stato, il tempo è stato veramente poco. Non voglio stravolgere subito, c’è da cambiare l’attitudine, dobbiamo difendere da piccola e attaccare da grande“.

E ancora, in attesa della conferenza stampa: “Credo che il tasto da toccare sia l’entusiasmo, penso ci sia bisogno prima di persone e poi di giocatori. Io voglio portare entusiasmo, l’ho detto ai ragazzi, voglio vedere una squadra che giochi a calcio e che si diverta“.