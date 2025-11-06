Fiorentina, Galloppa: “Serve un’interpretazione da grande squadra. Mi godrò questa serata”

Le parole di Daniele Galloppa, allenatore della Fiorentina, prima della partita di Conference League contro il Mainz.

La Fiorentina torna a giocare in Europa dopo il turbolento esonero di Stefano Pioli avvenuto in settimana. La squadra viola cerca di mantenere il percorso netto in Conference League.

In panchina ci sarà Daniele Galloppa, allenatore della primavera che siederà ad interim in attesa della chiusura dell’accordo con Paolo Vanoli.

La partita sarà più complicata delle prime due uscite con Rapid e Sigma Olomouc: i viola saranno ospiti del Mainz alla Mewa Arena.

Nel prepartita, Galloppa, allenatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

Fiorentina, le parole di Galloppa

L’allenatore della Fiorentina ha esordito: “Per il poco tempo che abbiamo avuto ho preferito non cambiare l’assetto. Abbiamo lavorato su qualcosa, voglio un’interpretazione da grande squadra. Avevamo degli acciacchi quindi qualche cambio era obbligato. Credo sia giusto dare una chance a Martinelli”.



Sulle emozioni: “Ho dormito poco perché abbiamo studiato tanto. L’atmosfera è bellissima e spero che i ragazzi vadano al massimo per tenere alti i colori della Fiorentina. Dialogo con Ferrari? Parlavamo di questi giorni, di come ho visto i ragazzi. Discorsi semplici e sereni. Mi ha detto di godermi questa serata. Sono contento di essere qui”.



Infine: “Le parole che mi sono sentito di dire ai ragazzi è che se non ci aiutiamo tra di noi nessuno lo fa. Sono convinto che i ragazzi sono responsabili, li ho visti negli occhi, sono fiducioso e sereno. Per le rivoluzioni ci vuole tempo”.

