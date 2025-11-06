Fiorentina, Galloppa: “I ragazzi hanno voglia di reagire. Sono delusi e tristi”

Le parole di Daniele Galloppa, allenatore ad interim della Fiorentina, dopo la vittoria contro il Mainz in Conference League

La Fiorentina non riesce a vincere a Magonza. Il gol del 2-1 Lee Jae-sung ha annullato le possibilità della Fiorentina di ottenere il terzo risultato utile in Conference League.

Dopo il fischio finale, Daniele Galloppa ha commentato la partita della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “Gol all’ultimo? Portare a casa un risultato positivo era fondamentale. Dispiace perché prendere un gol all’ultimo così, in questo momento fa ancora più male. Di occasioni per raddoppiare ne abbiamo avute, è una partita che dovevamo mettere sullo 0-2“.

L’allenatore ad interim ha parlato anche del clima che si vive nello spogliatoio: “I ragazzi hanno voglia di reagire. È normale, sono delusi e tristi. I ragazzi hanno provato, hanno sbagliato tanto tecnicamente ma hanno provato e creato. Quado poi l’episodio non lo porti dalla tua parte, purtroppo può succedere questo. I ragazzi hanno voglia di reagire“.

L’ex centrocampista ha parlato dell’occasione di Piccoli per andare sullo 0-2: “Non credo ci sia andato con pausa, forse ha sbagliato tecnicamente. Sarebbe stato importante per lui e per la squadra, ma nessuno ti regala niente. So che i ragazzi vogliono tirarsi fuori da questo momento“.

Galloppa: “Fisicamente caliamo, ma posso dire poco ai ragazzi”

L’allenatore della formazione Primavera ha dichiarato: “Io penso che nella prima ora si sia visto qualcosa. Come atteggiamento i ragazzi erano dentro, poi due/tre aspetti dovevamo migliorarli. La sensazione è che all’allungarsi della partita, fisicamente un po’ caliamo e nei momenti delicati mentalmente non abbiamo questa percezione matura di chi cura ogni dettaglio. Quell’aspetto lì è mancato, ma per il resto posso dire poco ai ragazzi“.

L’intervista di Galloppa dopo Mainz-Fiorentina si è conclusa con un commento sull’attacco: “Io credo che questa squadra non ha per caratteristiche giocatori che possano fare le punte esterne. Probabilmente stare a tre in mezzo al campo, questa squadra regge più il ritmo e fisicamente“.