Fiorentina, l’idea è Galloppa in panchina fino al Genoa: le ultime sul nuovo allenatore

Il punto sulla panchina della Fiorentina per il post Pioli: Vanoli, Palladino e D’Aversa ma non solo

Dopo la separazione ufficiale con Stefano Pioli, la Fiorentina si è messa subito al lavoro per individuare il profilo ideale a cui affidare la panchina.

L’idea del club sarebbe quella di proseguire con Daniele Galloppa a interim fino alla sfida contro il Genoa. Non solo in Conference League contro il Mainz, dunque, ma anche domenica alle 15:00 a Marassi.

In questo lasso di tempo, infatti, la società vuole evitare di prendere decisioni affrettate, poter continuare a valutare pro e contro dei vari candidati e poi cercare di fare la scelta migliore.

Un ritorno di Raffaele Palladino non è da escludere ed è una possibilità contemplata dalla dirigenza. Insieme a lui anche l’opzione Vanoli che rimane tra i principali indiziati, mentre la pista D’Aversa – favorito nella giornata di lunedì 3 novembre – è leggermente sfumata (ma non svanita) anche per le reazioni della piazza.

Altri nomi, tra cui Giampaolo e Nesta, infine, sono stati valutati ma per il momento non approfonditi.