Adriano Galliani lascia il Monza: “Scelta difficile per lasciare libertà alla nuova proprietà”

Adriano Galliani lascia il Monza: non sarà più nel del club

Dopo 7 stagioni all’interno del club biancorosso, Adriano Galliani lascia il Monza. Secondo quanto riportato da una nota dell’agenzia ANSA, il dirigente sportivo ha comunicato alla nuova proprietà del club (BLV) e a Fininvest di non proseguire e di non accettare un nuovo ruolo operativo che gli era stato offerto.

“Una scelta difficile”, ha commentato Galliani. “Una scelta per lasciare spazio alla nuova proprietà e al nuovo management di imprimere la propria visione e portare avanti i loro progetti. Tra questi, riportare il Monza in Serie A e coronando il sogno di Silvio Berlusconi”.

La nota ANSA, continua poi con altre parole di Galliani: “Sono nato e cresciuto a Monza, è la squadra di calcio per cui tifo dall’età di 5 anni“.