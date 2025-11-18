Galliani: “Gattuso ci porterà ai Mondiali. Derby? I miei preferiti sono stati quelli di Champions”

Le parole di Adriano Galliani ai microfoni di Sky Sport a margine del Trofeo Italo Galbiati

“Rino ce la farà“. Questa la previsione di Adriano Galliani ai microfoni di Sky Sport a margine del Trofeo Italo Galbiati, già in vista del playoff di marzo, quando gli azzurri cercheranno di tornare a un Mondiale 12 anni dopo l’ultima volta: “Se c’è uno che può farcela è lui. Il momento è difficile“.

I giorni che portano al derby di Milano non possono che essere speciali per l’ex Amministratore Delegato del Milan: “I miei preferiti sono stati quelli di Champions in sei giorni nel 2003. Nell’aria si palpava la tensione“.

Non poteva mancare un ricordo per Italo Galbiati: “Oltre gli 80 anni è stato un maestro di tecnica nel 2019-20 e 2020-21. Ha sempre insegnato la tecnica ai giocatore“.

Il classe ’44 ha elogiato anche Jannik Sinner, reduce dalla vittoria alle ATP Finals contro Carlos Alcaraz: “Sono stato per tanti anni innamorato di Djokovic. Ora ho preso una cotta con un altro milanista. Non importa il torneo, cerco di non avere impegni per vedermi ogni sua partita“.