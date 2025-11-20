Galles e Bosnia, i numeri casalinghi delle possibili avversarie dell’Italia in finale

In caso di vittoria contro l’Irlanda del Nord l’Italia affronterà una tra Galles e Bosnia ed Erzegovina in trasferta

L’Italia si prepara ad affrontare la semifinale dei playoff, valevoli per la qualificazione al Mondiale del 2026. L’avversaria degli Azzurri sarà l’Irlanda del Nord.

La squadra allenata da Michael O’Neill ha concluso il suo girone di qualificazione al terzo posto, alle spalle di Germania e Slovacchia. L’Italia ospiterà Bradley e compagni il prossimo 26 marzo.

In caso di vittoria, gli Azzurri sfideranno in trasferta una tra Galles e Bosnia ed Erzegovina. La vincitrice di questa gara potrà sfruttare il fattore campo nella finale valevole per la qualificazione al Mondiale.

Ecco i numeri di Galles e Bosnia in patria.

Galles, i numeri casalinghi

Il Galles e la Bosnia ed Erzegovina si sfideranno il prossimo 26 marzo per ottenere il biglietto per la finale dei playoff. I britannici giocano le partite casalinghe al Cardiff City Stadium. In caso di accesso alla finale, però, la formazione allenata da Craig Bellamy potrebbe ospitare la vincente di Italia-Irlanda del Nord al Millenium Stadium, dove il Galles vinse nel 202 con il gol decisivo segnato dall’attuale CT. La cabala sorride ai britannici. Il Galles ha disputato due playoff per qualificarsi al Mondiale, nel 1958 e nel 2022, qualificandosi alla Coppa in entrambe le occasioni.

Il Galles ha giocato una finale playoff in casa. Era il 26 marzo 2024 e i britannici furono sconfitti ai rigori contro la Polonia, fallendo la chance di qualificarsi agli Europei. Dal 2023 ad oggi, in patria Wilson e compagni hanno perso solo due partite ufficiali nei 90 minuti contro Armenia e Belgio. Lo score del Galles in casa, nei match ufficiali dal 2023, recita 8 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte.

Il bilancio della Bosnia in casa

Il bilancio casalingo della Bosnia ed Erzegovina sempre da gennaio 2023 non è entusiasmante: 5 vittorie, 1 pareggio e 7 sconfitte. Dzeko e compagni hanno disputato un solo playoff valevole per la qualificazione al Mondiale. Era il 2009 e la Bosnia perse sia all’andata che al ritorno contro il Portogallo, fallendo l’accesso alla Coppa del Mondo.

Lo stesso discorso vale per gli Europei. La Nazionale attualmente allenata da Sergej Barbarez, infatti, non ha mai centrato la qualificazione alla competizione continentale tramite i playoff. La Bosnia ha raggiunto gli spareggi grazie al secondo posto nel girone H, vinto dall’Austria per 2 punti.