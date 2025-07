Galatasaray, Victor Osimhen è atterrato in Turchia | FOTO

Victor Osimhen è atterrato in Turchia: sarà ufficialmente un nuovo giocatore del Galatasaray

L’attaccante nigeriano è pronto a vestire nuovamente la maglia del Galatasaray, ma questa volta a titolo definitivo.

Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi la trattativa tra i due club è stata molto lunga, ma alla fine è stata raggiunta l’intesa finale: l’operazione si è chiusa su una base di 75 milioni di euro pagabili in due esercizi, 40 subito e 35 entro 12 mesi più il 10% sulla futura rivendita.

Proprio in questi istanti, Osimhen è atterrato nuovamente in Turchia accolto da un mare di folla che ha potuto così abbracciare nuovamente il proprio attaccante. “Sono emozionato, non so come spiegare quello che provo. Sono tornato nel posto che amo. Vorrei ringraziare il nostro presidente, Abdullah Bey, Gardi e Okan Hoca per avermi permesso di venire qui. Sono venuto qui per dare tutto me stesso” ha detto il giocatore al suo arrivo.

Si attende, ora, solo l’annuncio della sua ufficialità con la maglia del Galatasaray. Di seguito, le immagini del suo arrivo in aeroporto.