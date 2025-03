Show del Galatasaray contro l’Antalyaspor: rigore di Morata e prima tripletta per Victor Osimhen con la maglia giallorossa.

Grande show nel campionato turco per due giocatori ex Serie A. Il Galatasaray ha battuto per 4-0 l’Antalyaspor grazie al rigore trasformato da Alvaro Morata e alla prima tripletta di Victor Osimhen con la maglia giallorossa.

L’ultima volta che l’attaccante nigeriano ha segnato tre gol risale al 28 febbraio 2024 nel match tra Sassuolo e Napoli finito poi sul 1-6.

Il Galatasaray con questa vittoria allunga ancora le distanze sul Fenerbahce, secondo in classifica con ben dieci punti di distanza dalla vetta.

I due club si sfideranno però in un match da dentro o fuori in Coppa di Turchia il prossimo 2 aprile. La vincente avrà accesso diretto alle semifinali in programma il prossimo 22 aprile.

Osimhen-Morata, il rendimento dall’arrivo al Galatasaray

Grande stagione per Victor Osimhen in Turchia con la maglia del Galatasaray. L’ex Napoli in questa stagione ha totalizzato, per ora, 26 reti e 5 assist in 30 presenze tra campionato, Coppa di Turchia ed Europa League, trovando anche la prima tripletta personale contro

l’Antalyaspor.

Discorso diverso invece per Alvaro Morata arrivato nella scorsa sessione di calciomercato invernale. L’ex Milan in pochi mesi con la maglia giallorossa ha collezionato tre gol e un assist in sei presenze stagionali.