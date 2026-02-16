Galatasaray, la probabile formazione contro la Juventus

Le possibili scelte di Okan Buruk per l’andata del playoff di Champions League contro la Juventus

Il Galatasaray si prepara ad accogliere la Juventus a Istanbul per l’andata degli spareggi di UEFA Champions League.

I turchi arrivano all’appuntamento forti del primo posto in campionato e di un momento brillante, testimoniato da quattro vittorie consecutive nel mese di febbraio con almeno tre reti segnate in ogni gara.

Dopo il ko con il Manchester City che ha chiuso la League Phase, la squadra di Buruk vuole proseguire il proprio percorso europeo, potendo contare anche su un rendimento casalingo solido, con una sola sconfitta nelle ultime undici partite interne.

Di seguito le possibili scelte dei turchi.

La probabile formazione del Galatasaray

Per la sfida contro i bianconeri, Buruk dovrebbe confermare il 4-2-3-1 speculare a quello juventino. In attacco spazio a Victor Osimhen, ex pupillo di Luciano Spalletti ai tempi dello scudetto a Napoli, pronto a guidare il reparto offensivo. Alle sue spalle agiranno Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün e l’ex Napoli Noa Lang, candidato a una maglia dal primo minuto. In mediana toccherà a Lucas Torreira e Gabriel Sara garantire equilibrio tra le due fasi.

GALATASARAY (4-2-3-1): Çakir; Sallai, Sánchez, Abdülkerim Bardakci, Jakobs; Torreira, Sara; Yilmaz, Yunus Akgün, Lang; Osimhen. Allenatore: Okan Buruk.

Dove vedere Galatasaray-Juventus in tv e streaming

La partita tra Galatasaray e Juventus si giocherà martedì 18 febbraio allo stadio Ali Sami Yen di Istanbul. Fischio d’inizio alle 18:45.

La gara sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport (251), oppure in streaming su Sky Go e NOW.