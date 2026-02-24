Galatasaray, la probabile formazione contro la Juventus
Le probabili scelte di Okan Buruk per la sfida di ritorno di Champions League dell’Allianz Stadium di Torino contro la Juventus di Luciano Spalletti.
Il Galatasaray si presenta a Torino una settimana dopo la gara d’andata con un grande vantaggio da difendere. A Istanbul è finita 5-2 per i turchi, complice l’espulsione all’inizio della ripresa per Cabal a complicare i piani in casa Juve.
Una rimonta difficile per i bianconeri, viste e considerate le qualità in ripartenza del Galatasaray. Da Osimhen a Yilmaz, passando per Lang e Sanè.
Andiamo a scoprire quale dovrebbe essere l’undici di partenza scelto dall’allenatore turco.
Di seguito le probabili formazioni.
Verso Juventus-Galatasaray: le probabili scelte di Buruk
Buruk per la sfida contro la Juventus dovrebbe riproporre un undici di partenza molto simile a quello dell’andata a Istanbul. Tra i pali dovrebbe giocare ancora Çakir e anche in difesa non dovrebbero esserci novità rispetto alla sfida di una settimana fa. A centrocampo dovrebbe giocare un ex, ovvero Mario Lemina con Sara che dovrebbe avanzare accanto a Lang e Yilmaz. Davanti nessun dubbio: gioca Osimhen.
GALATASARAY(4-2-3-1, probabile formazione): Çakir, Sallai, Sánchez, Bardakci, Jakobs; Torreira, Lemina; Yilmaz, Sara, Lang; Osimhen
Dove vederla in tv
Juventus e Galatasaray si sfidano nel match valido per il ritorno dei playoff di UEFA Champions League. La gara è in programma all’Allianz Stadium di Torino alle ore 21:00 di mercoledì 25 febbraio 2026.
La partita sarà visibile in diretta e streaming su Prime Video.