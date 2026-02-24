Questo sito contribuisce all'audience di

Galatasaray, la probabile formazione contro la Juventus

Redazione 24 Febbraio 2026
Noa Lang – IMAGO

Le probabili scelte di Okan Buruk per la sfida di ritorno di Champions League dell’Allianz Stadium di Torino contro la Juventus di Luciano Spalletti.

Il Galatasaray si presenta a Torino una settimana dopo la gara d’andata con un grande vantaggio da difendere. A Istanbul è finita 5-2 per i turchi, complice l’espulsione all’inizio della ripresa per Cabal a complicare i piani in casa Juve.

Una rimonta difficile per i bianconeri, viste e considerate le qualità in ripartenza del Galatasaray. Da Osimhen a Yilmaz, passando per Lang e Sanè.

Andiamo a scoprire quale dovrebbe essere l’undici di partenza scelto dall’allenatore turco.

Di seguito le probabili formazioni.

Verso Juventus-Galatasaray: le probabili scelte di Buruk

Buruk per la sfida contro la Juventus dovrebbe riproporre un undici di partenza molto simile a quello dell’andata a Istanbul. Tra i pali dovrebbe giocare ancora Çakir e anche in difesa non dovrebbero esserci novità rispetto alla sfida di una settimana fa. A centrocampo dovrebbe giocare un ex, ovvero Mario Lemina con Sara che dovrebbe avanzare accanto a Lang e Yilmaz. Davanti nessun dubbio: gioca Osimhen.

GALATASARAY(4-2-3-1, probabile formazione): Çakir, Sallai, Sánchez, Bardakci, Jakobs; Torreira, Lemina; Yilmaz, Sara, Lang; Osimhen

Dove vederla in tv

Juventus e Galatasaray si sfidano nel match valido per il ritorno dei playoff di UEFA Champions League. La gara è in programma all’Allianz Stadium di Torino alle ore 21:00 di mercoledì 25 febbraio 2026.

La partita sarà visibile in diretta e streaming su Prime Video.