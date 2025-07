Il vice presidente del Galatasaray è a Milano: le ultime.

Abdullah Kavukçu è atterrato a Milano con un volo privato da Istanbul.

Al centro del suo viaggio in Italia ci sono chiaramente alcune questioni di mercato.

Si attende il via libera della risoluzione del prestito con il club turco di Morata prima di trasferirsi in direzione Como.

Da capire se nei prossimi giorni ci saranno anche altri incontri con l’Inter o il Napoli per le altre operazioni come quella di Calhanoglu e Osimhen.

La situazione di Napoli e Inter

Come già detto, la posizione dell’Inter per Hakan Calhanoglu è chiara: non lascerà Milano per meno di 30 milioni di euro. La trattativa però, nel caso, dovrebbe partire prima del ritiro precampionato. In caso contrario il numero 20 rimarrà in nerazzurro.

Il Napoli invece ribadisce la sua posizione su Victor Osimhen: l’attaccante nigeriano lascerà il club soltanto nel caso in cui venga pagata interamente la clausola rescissoria.