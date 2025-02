Le parole del centravanti del Galatasaray, Victor Osimhen, dopo il pareggio per 0-0 contro il Fenerbahce di Mourinho

Nella serata di ieri, 24 febbraio, si è giocato il derby di Istanbul tra il Galatasaray e il Fenerbahce. La gara era di vitale importanza per la lotta al campionato.

La classifica, infatti, la guida il Galatasaray con 64 punti in 24 partite con il Fenerbahce che, con il pareggio di ieri, è rimasto a -6 con 58 punti.

Victor Osimhen, centravanti dei giallorossi in prestito dal Napoli, nel post partita ha parlato del suo futuro.

Galatasaray, le parole di Osimhen

Nel post partita della gara tra il Galatasaray e il Fenerbahce Osimhen ha parlato del suo futuro: “Fatemi essere onesto, al momento non lo so. Fino a pochi mesi fa nessuno avrebbe immaginato che potessi venire a giocare al Galatasaray e molti pensavano che sarei andato via a gennaio”.

“Per quanto mi riguarda, io vivo al momento e non so cosa accadrà in estate. Amo questi tifosi, il club, la città, per me è un privilegio e mi sto godendo questa esperienza qui“: ha concluso il centravanti nigeriano.

I numeri di Osimhen in Turchia

Osimhen in campionato ha giocato 19 match riuscendo a collezionare 14 gol e 4 assist. Ottimi numeri anche in Europa League in cui il nigeriano ha segnato 6 reti in 7 gare.