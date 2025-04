Le parole dell’attaccante nigeriano Victor Osimhen, di proprietà del Napoli ma oggi al Galatasaray, sulla sua stagione e sul futuro

Tra Campionato, Coppa ed Europa League, sono già 29 i gol segnati da Victor Osimhen nella sua esperienza al Galatasaray.

Numeri impressionante per l’attaccante nigeriano, che a suon di reti sta guidando il club turco al vertice della classifica, a sei punti di vantaggio dal Fenerbahce allenato da Mourinho.

L’ultimo timbro è arrivato nella gara di venerdì 11 aprile contro il Samsunspor nella ripresa, che ha sancito la vittoria per 0-2 dei suoi.

Proprio al termine della gara Victor Osimhen ha parlato ai microfoni, anche del suo futuro tra Napoli e Istanbul.

Le parole di Osimhen sul suo futuro

Con il gol segnato contro il Samsunspor, Osimhen ha già raggiunto i 21 gol in 29 partite di campionato (24 le presenze del nigeriano), condite anche da 4 assist. La media gol dell’attaccante di proprietà del Napoli in tutte le competizioni quest’anno è di una rete ogni 87 minuti, ovvero più di una a partita. “Il mio gol mi ha reso contento, la strada è quella giusta“, ha commentato il calciatore.

Il cartellino di Osimhen, come detto, è ancora di proprietà del Napoli, che ha su di lui una clausola per la cessione. Situazione che il giocatore ha così commentato: “In Turchia i tifosi mi hanno sempre fatto sentire bene. Non solo a me, ma anche a tutta la mia famiglia e ai miei compagni di squadra. Futuro? In questo momento mi sto godendo tutto quello che sta accadendo, non è il momento di pensarci. Posso dire che verrà presa la decisione migliore per tutti e che in ogni caso, tutto il Galatasaray resterà nel mio cuore, per sempre“.