Victor Osimhen, attaccante del Galatasaray, nella conferenza stampa alla vigilia del match contro la Juventus

Victor Osimehn ha parlato in conferenza stampa, insieme al suo allenatore Okan Buruk, alla vigilia della partita contro la Juventus, valida per il ritorno dei playoff di UEFA Champions League.

L’attaccante nigeriano ex Napoli ha commentato anche un eventuale futuro alla Juventus e dei contatti tra le parti avvenuti prima che si presentasse proprio il club turco.

Osimhen ha iniziato la conferenza dicendo: “La partita di domani è molto importante, sappiamo che per domani ci troviamo a giocare contro la Juve che quando c’è da combattere è preparata. Sappiamo che è uno dei club più importanti con giocatori di qualità, non vogliamo avere un approccio di superiorità, sarà una notte lunga. Abbiamo giocatori d’esperienza, la partita di domani sarà dura e siamo pronti, vogliamo giocare e impegnarci come abbiamo fatto all’andata. Non sarà facile per loro, noi vogliamo combattere e abbiamo un forte desiderio di vincere”.

Sulle sue condizioni fisiche, dopo lo stop nell’ultima partita, ha spiegato: “Ringrazio lo staff medico. Cerco di fare il possibile, è importante aiutare la squadra, non riguarda solo Osimhen ma la squadra”.

Galatasaray, le parole di Osimhen in conferenza stampa

“Nel momento in cui ho scelto il calcio come carriera sono sempre stato esigente e questo ha plasmato il mio modo di essere. A volte ci sono fallimenti, ma la mentalità che mi contraddistingue è quella di essere vincente. Cerco di motivare me stesso e i miei compagni, cerco di rappresentare un esempio. Sono sempre stato così ed è così che sono abituato, per me non è mai abbastanza e per me è importante lavorare duramente e spronare la squadra a dare il meglio. Non mi piace perdere, è volte che posso essere deluso a volte ma non mi piace perdere e voglio sfruttare questa occasione. Amo moltissimo il Galatasaray, sono felice di essere venuto qui e c’è grande rispetto, i tifosi ci incoraggiano sempre. L’obiettivo del club è fondamentale per noi e per i tifosi e va al di là dell’ambizione personale. Spero mi diranno grazie per quello che hai fatto quando non sarò più al Galatasaray”, ha poi aggiunto l’attaccante nigeriano.

Sull’Italia e, in particolare i bianconeri, ha infine concluso: “La Juventus è uno dei club più importanti, sono ricchi di storia e hanno un sacco di leggende che hanno giocato per questo club. Penso che quando mi hanno parlato ero desideroso di venire prima che si presentasse il Galatasaray. C’erano un po’ di ostacoli ma purtroppo questo trasferimento non si è realizzato. Penso sicuramente che se ci saranno delle opportunità ci sono diversi club per cui mi piacerebbe, sarebbe un privilegio rappresentare la Juventus. Adesso sono felice nel club dove sono. Per il futuro non so cosa potrà accadere il 90% dei giocatori in tutto il mondo vorrebbero giocare nella Juventus”.