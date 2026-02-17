Gabriel Sara apre, Koopmeiners pareggia: botta e risposta in un minuto in Galatasaray-Juve
La Juventus va sotto dopo un quarto d’ora nella sfida contro il Galatasaray, ma i bianconeri ci mettono pochi secondi a pareggiare
La Juventus reagisce subito al gol di Gabriel Sara. Prima i bianconeri vanno sotto nella sfida del RAMS Park, con Di Gregorio che non arriva su un tiro dal limite del centrocampista brasiliano, poi la squadra di Spalletti reagisce e nel giro di pochi secondi spezza l’entusiasmo dei tifosi del Galatasaray.
Proprio nell’azione successiva al calcio d’inizio, Cambiaso crossa da sinistra per Kalulu, che colpisce di testa. Cakir risponde, ma il primo ad arrivare sul pallone è Teun Koopmeiners, che rimette subito la partita in parità.