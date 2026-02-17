Questo sito contribuisce all'audience di

Galatasaray-Juventus, le formazioni ufficiali

Redazione 17 Febbraio 2026
Il centrocampista della Juventus, Weston McKennie (IMAGO)
Le formazioni ufficiali dell’andata dei playoff di Champions League tra Galatasaray e Juventus: le scelte per il match delle 18:45

La Juventus in terra turca per l’andata dei playoff di Champions League: è il Galatasaray l’avversario pescato dai bianconeri per il cammino verso gli ottavi.

Dopo le polemiche di Inter-Juventus, la squadra di Luciano Spalletti torna in campo in Europa, per cercare di indirizzare la qualificazione già al Rams Park.

Il Galatasaray, forte delle vecchie conoscenze della Serie A come Osimhen, Icardi e Lang, cercherà di difendere il fattore campo.

A circa un’ora dal match, le formazioni ufficiali della partita.

Le formazioni ufficiali

GALATASARAY (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Sánchez, Abdülkerim Bardakci, Jakobs; Torreira, Sara; Yilmaz, Yunus Akgün, Lang; Osimhen. Allenatore: Okan Buruk

JUVENTUS (4-3-3): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz. Allenatore: Luciano Spalletti

Victor Osimhen (IMAGO)
Dove vedere Galatasaray-Juventus in tv e streaming

La partita tra Galatasaray e Juventus, in programma martedì 17 febbraio alle 18:45, si giocherà al Rams Park di Istanbul. Il match potrà essere seguito in diretta su Sky Sport.