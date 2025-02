Incredibile in Turchia: 30.000 agenti per Galatasaray-Fenerbahce

Sono ore calde in Turchia: la Super Lin schiera 30.000 agenti in vista del derby di Istanbul tra Galatasaray e Fenerbahce

Alle 18.00, si giocherà uno dei derby più infuocati della storia del calcio, quello tra il Galatasaray e il Fenerbahce.

Il clima è tesissimo. Nelle settimane passate, il Fenerbahce aveva accusato pubblicamente i rivali del Galatasaray di ricevere favoritismi arbitrali.

La Super Lig ha deciso di affidare la partita a un arbitro straniero: è stato scelto lo sloveno e internazionale Slavko Vinčić.

Oltre a lui, però, è stato disposto un presidio molto cospicuo di agenti di polizia: saranno oltre 30.000 quelli impiegati al Rams Park di Istanbul per una sfida che si preannuncia scintille. L’obiettivo è evitare disordini e scontri e garantire l’ordine pubblico.

Galatasaray-Fenerbahce, la situazione

La situazione al Rams Park è tesa. Alle 18, andrà in scena il derby tra il Galatasaray e il Fenerbahce. La squadra di Dries Mertens e Victor Osimhen è finita nell’occhio del ciclone a causa di presunti favori arbitrali nelle settimane passate. Emblematica la sfida contro l’Adana Demirspor. Dopo un rigore molto dubbio concesso proprio all’ex Napoli, gli avversari hanno abbandonato il campo (Clicca qui per la news completa).

Il Fenerbahce ha preso posizione, lamentandosi della situazione e chiedendo provvedimenti alla Super Lig. Benzina sul fuoco in vista del derby, in cui gli animi sono spesso caldi. Per questo motivo, sono stati schierati 30.000 agenti di polizia per provare a mantenere l’ordine pubblico. Il fischietto della sfida sarà lo sloveno Slavko Vinčić. Una scelta sicuramente inusuale ma che testimonia il clima di caos che accompagna la sfida. Le due squadra sono separate da sei punti: il Galatasaray è primo a 63, mentre il Fenerbahce di Mourinho insegue a 57.