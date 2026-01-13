Galatasaray, missione mercato: il vicepresidente Kavukcu e l’amministratore sport Yıldız a Milano
I dirigenti del Galatasaray sono atterrati all’aeroporto di Linate per parlare di mercato
I dirigenti del Galatasaray sono atterrati a Milano nelle ultime ore per una serie di incontri legati al mercato.
In Italia il vicepresidente Abdullah Kavukcu e l’amministratore sportivo Ugur Yıldız, figure chiave delle strategie del club turco in questa finestra di trasferimenti.
La missione milanese ha subito acceso l’attenzione su diversi possibili fronti di trattativa.
Tra i profili seguiti dal Galatasaray c’è anche quello di Fofana, nome che rientra nel ventaglio di valutazioni della dirigenza giallorossa (qui i dettagli).
