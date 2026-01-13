Questo sito contribuisce all'audience di

Galatasaray, missione mercato: il vicepresidente Kavukcu e l’amministratore sport Yıldız a Milano

Redazione 13 Gennaio 2026

I dirigenti del Galatasaray sono atterrati all’aeroporto di Linate per parlare di mercato

I dirigenti del Galatasaray sono atterrati a Milano nelle ultime ore per una serie di incontri legati al mercato.

In Italia il vicepresidente Abdullah Kavukcu e l’amministratore sportivo Ugur Yıldız, figure chiave delle strategie del club turco in questa finestra di trasferimenti.

La missione milanese ha subito acceso l’attenzione su diversi possibili fronti di trattativa.

Tra i profili seguiti dal Galatasaray c’è anche quello di Fofana, nome che rientra nel ventaglio di valutazioni della dirigenza giallorossa (qui i dettagli).

 

Immagini di Marco Bovicelli e Luca Bendoni