Galatasary, piacciono anche Davis ed Ederson: la situazione

Al Galatasaray piacciono anche Davis ed Ederson: il punto
C’è anche Keinan Davis tra i giocatori del nostro campionato che il Galatasaray vorrebbe portare in Turchia.
I rappresentati del club turco sono arrivati a Milano nel pomeriggio di oggi, martedì 13 gennaio, per alcune trattative di calciomercato (qui le immagini).
E, oltre a Frattesi, Lookman e Fofana, il Gala ci prova anche per l’attaccante dell’Udinese, protagonista in questa stagione con la squadra di Runjaic, con 6 gol in campionato.
Al momento, però, non sono arrivate ancora offerte per il giocatore.
Galatasaray, piace anche Ederson
Peraltro, Lookman non è l’unico giocatore dell’Atalanta che il Galatasaray segue.
Infatti, ai turchi piace anche Ederson, ma anche in questo caso non hanno ancora presentato offerte per il brasiliano.