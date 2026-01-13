Questo sito contribuisce all'audience di

Galatasary, piacciono anche Davis ed Ederson: la situazione

Gianluca Di Marzio 13 Gennaio 2026
L'attaccante dell'Udinese, Keinan Davis
Udinese, Davis (IMAGO)

Al Galatasaray piacciono anche Davis ed Ederson: il punto

C’è anche Keinan Davis tra i giocatori del nostro campionato che il Galatasaray vorrebbe portare in Turchia.

I rappresentati del club turco sono arrivati a Milano nel pomeriggio di oggi, martedì 13 gennaio, per alcune trattative di calciomercato (qui le immagini).

E, oltre a Frattesi, Lookman e Fofana, il Gala ci prova anche per l’attaccante dell’Udinese, protagonista in questa stagione con la squadra di Runjaic, con 6 gol in campionato.

Al momento, però, non sono arrivate ancora offerte per il giocatore.

La probabile formazione dell'Atalanta contro il Monza
Ederson, centrocampista Atalanta (credits: Federico Piovesan)

Galatasaray, piace anche Ederson

Peraltro, Lookman non è l’unico giocatore dell’Atalanta che il Galatasaray segue.

Infatti, ai turchi piace anche Ederson, ma anche in questo caso non hanno ancora presentato offerte per il brasiliano.