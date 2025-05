Il Galatasaray è campione di Turchia con due giornate d’anticipo

Il Galatasaray vince la Super Lig turca: decisiva la vittoria della terzultima giornata contro il Kayserispor

Arriva un altro verdetto dai campionati esteri: dopo la vittoria dello Sporting in Portogallo e del PSV in Olanda, in Turchia il Galatasaray viene incoronato campione per la 25esima volta nella propria storia.

Decisivo il successo per 3-0 della terzultima giornata contro il Kayserispor. Tra i marcatori il solito Victor Osimhen, ma anche una novità assoluta come Fernando Muslera, che da portiere è andato a calciare e a trasformare il rigore per il 3-0 definitivo. Nel mezzo, la rete di Yilmaz che aveva già messo al sicuro il risultato.

Niente da fare per il Fenerbahce di José Mourinho, che si è dovuto arrendere pur vincendo la propria partita contro l’Eyupsor. I gialloblù chiuderanno al secondo posto, con 7 punti dalla capolista a sole due giornate dal termine del campionato.

Vittoria che porta la firma dell’allenatore Okan Buruk, ma soprattutto quella di tante vecchie conoscenze del nostro calcio.

Galatasaray, la vittoria degli ex Serie A

La squadra turca è stata trascinata in questa stagione da diversi ex Serie A. Uno su tutti, Victor Osimhen, che ha messo il suo timbro anche nella vittoria decisiva e che ha segnato 36 gol totali nella sua stagione in prestito in Turchia. Ma l’ex Napoli, a gennaio ha trovato in attacco anche Alvaro Morata, che spesso è stato la sua alternativa a partita in corso. Reparto che ha perso in anticipo Mauro Icardi per infortunio, ma che ha potuto contare anche su un altro ex Napoli come Dries Mertens.

Tra gli altri, da ricordare sono l’ex Sampdoria e Fiorentina Lucas Torreira e l’ex Juventus Mario Lemina. Lo stesso Muslera, insolito protagonista del 3-0 finale, ha avuto un passato alla Lazio prima di diventare una bandiera del Galatasaray.