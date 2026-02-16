Galatasaray, Buruk: “La Juve potrebbe essere stanca, vogliamo vincere. Yildiz? È una stella”

Le parole dell’allenatore del Galatasaray, Okan Buruk, alla vigilia della gara di Champions League contro la Juventus

Archiviata la sconfitta contro l’Inter, la Juventus sposta subito l’attenzione su una nuova partita che può risultare altrettanto determinante.

L’impegno è contro il Galatasaray di Okan Buruk, ed è valido per l’andata dei playoff di Champions League, in programma alle 18:45 di martedì 17 febbraio.

“La Juventus è molto brava in attacco, con Conceição e Yildiz. Dobbiamo rimanere uniti, con i nostri tifosi: noi facciamo pressione sul campo, loro la faranno fuori“, ha dichiarato a Sky Sport l’allenatore, che da calciatore ha anche un passato all’Inter.

Poi anche un breve passaggio sulle individualità. “Ho visto una foto di un giovane Yildiz con la maglia del Gala, a noi piace tantissimo, in Turchia è una stella. Icardi? I tifosi del Galatasaray lo amano, lui voleva rimanere: era davvero impossibile che se ne andasse“.

Juve, senti Buruk: “Potrebbero essere stanchi fisicamente”

In seguito, l’allenatore turco ha parlato anche ai microfoni della conferenza stampa. “La Juventus giocherà la terza partita in una settimana. Dovranno viaggiare e potrebbero essere fisicamente stanchi. Rispetto a loro, saremo preparati meglio. Con il sostegno dei nostri tifosi vogliamo vincere e ottenere un vantaggio in vista del ritorno. Sappiamo che il passaggio del turno non si deciderà in una sola partita“.

L’ambizione c’è e l’allenatore del Galatasary non si nasconde. “Speriamo di conquistare la vittoria domani. Allo stesso tempo, siamo consapevoli della forza del nostro avversario, quindi dobbiamo difendere bene. Una buona difesa fa vincere le partite in Champions Avremo anche bisogno del supporto dei nostri tifosi“.

Infine, Buruk ha concluso: “Conosciamo molto bene il campionato italiano e la Juventus. Ricordiamo le partite precedenti contro di loro, ma siamo concentrati sul presente. Da quando Luciano Spalletti ha preso in mano la squadra, sono migliorati e hanno iniziato a utilizzare moduli diversi. Sono una squadra difficile da prevedere, piena di sorprese. Sfruttano molto bene Kenan Yildiz e Francisco Conceiçao in attacco. Weston McKennie è stato in buona forma nelle ultime settimane. È una squadra che non si lascia dominare facilmente“.