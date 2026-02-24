Galatasaray, Buruk: “Non dobbiamo pensare di essere già agli ottavi”

Le parole in conferenza stampa, Okan Buruk, l’allenatore del Galasaray, alla vigilia del match contro la Juventus

Okan Buruk, allenatore del Galatasaray, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Juventus, valida per il ritorno dei playoff di UEFA Champions League.

L’allenatore della squadra turca si è concentrato sulla sfida contro i bianconeri dopo il 5-2 dell’andata a Istanbul.

Buruk ha cominciato dicendo: “Non siamo ancora passati nonostante l’ottimo risultato della prima sfida. Dovremo scendere in campo con il desiderio di vincere. Loro avranno anche i tifosi dalla loro, e non possiamo pensare di essere già agli ottavi”.

Sul suo passato italiano ha poi aggiunto: “Ho splendidi ricordi, ho affrontato grandissimi giocatori. Il mio desiderio è lasciare questa città come ho fatto in passato”.

“Non dobbiamo fare le cose diversamente rispetto all’andata. Vogliamo affermare il nostro gioco, facendo valere il nostro spirito di squadra. Ci siamo preparati bene e non pensiamo ad altro che non sia vincere. Se ci appoggiamo troppo sull’andata, avremo difficoltà”, ha aggiunto l’allenatore turco.

Buruk ha infine concluso: “Non dobbiamo ragionare in base all’anno scorso, sono tante le esperienze accumulate che ci hanno portati a questo livello”.