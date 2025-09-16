Verona, lussazione alla spalla destra per Roberto Gagliardini

Lussazione alla spalla destra per Roberto Gagliardini: tempi di recupero da definire per il centrocampista del Verona.

Brutte notizie in casa Hellas Verona: durante la partita di ieri contro la Cremonese, il centrocampista Roberto Gagliardini ha subito una lussazione alla spalla destra in un contrasto di gioco. Il giocatore è stato immediatamente soccorso e trasportato all’Ospedale di Borgo Trento, dove la lussazione è stata prontamente ridotta.

Il club gialloblù ha comunicato che nei prossimi giorni Gagliardini sarà sottoposto a indagini diagnostiche e a una visita specialistica per valutare l’entità dell’infortunio.

I tempi di recupero non sono ancora quantificabili: saranno determinati in base all’evoluzione del quadro clinico del centrocampista. L’Hellas Verona spera di poter contare nuovamente su Gagliardini quanto prima, ma al momento resta alta l’incertezza sui tempi di ritorno in campo.

Esordio sfortunato in maglia gialloblù per l’ex giocatore dell’Inter: il classe 1994 ha dovuto abbandonare il campo alla mezz’ora del primo tempo.